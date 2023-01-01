Intel Core i7 13650HX против i7 12700H
Что лучше: Intel Core i7 13650HX на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i7 12700H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13650HX
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1790
Cinebench R23 (многоядерный)
16131
Passmark CPU (одноядерный)
3639
Passmark CPU (многоядерный)
26553
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13650HX +4%
1796
1727
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13650HX +15%
13955
12147
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|i7-13650HX
|i7-12700H
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (16EU)
|Iris Xe Graphics (96EU)
Процессор
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|Частота
|2.6 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|1.9 ГГц
|1.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|3.5 ГГц
|Количество ядер
|14
|14
|Количество потоков
|20
|20
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|23x
|Кэш 1-го уровня
|-
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1964
|BGA-1744
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|35-45 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|157 Вт
|115 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (16EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|768
|TMUs
|16
|48
|ROPs
|8
|24
|Вычислительные блоки
|16
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13650HX
|Сайт Intel Core i7 12700H
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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