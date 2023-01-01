Processor N100 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1264, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 0 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (24 EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.

Обратите внимание: тесты Intel Processor N100 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.