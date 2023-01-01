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Intel Processor N100

Intel Processor N100
  • Ядер: 4
  • L3-кэш: 6МБ (общий)
  • TDP: 6 Вт
  • Размер транзистора: 10 нанометров
Processor N100 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1264, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 0 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (24 EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.
Обратите внимание: тесты Intel Processor N100 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Processor N100 в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
893
Cinebench R23 (многоядерный)
2908
Geekbench 5 (одноядерный)
583
Geekbench 5 (многоядерный)
2089
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Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Processor N100

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 3 января 2023
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake
Номер модели N100
Интегрированная графика UHD Graphics (24 EU)

Процессор

Производительные ядра
Частота 0 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4
Потоков 4
Частота 3.4 ГГц
Общее
Количество ядер 4
Количество потоков 4
Частота шины 100 МГц
Множитель 34x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров
Сокет BGA-1264
Энергопотребление (TDP) 6 Вт
Критическая температура 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (24 EU)
Boost частота GPU 750 МГц
Шейдерные блоки 256
TMUs 16
ROPs 8
Вычислительные блоки 24
TGP 10 Вт
iGPU FLOPS
0.3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800
Макс. размер 16 ГБ
Количество каналов 1
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Processor N100
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 9

Конкуренты

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