Что лучше: 4-ядерный Intel Processor N100 на 0 ГГц или Core i5 1335U с 10-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.