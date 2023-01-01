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Intel Processor N100 против Core i5 1335U

Intel Processor N100
VS
Intel Core i5 1335U
Intel Processor N100
Intel Core i5 1335U

Что лучше: 4-ядерный Intel Processor N100 на 0 ГГц или Core i5 1335U с 10-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Intel Processor N100 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1335U and N100
Причины выбрать Intel Core i5 1335U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
  • В 2.9 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1685 и 585 баллов
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Processor N100
2917
Core i5 1335U +154%
7396
Geekbench 5 (одноядерный)
Processor N100
586
Core i5 1335U +190%
1699
Geekbench 5 (многоядерный)
Processor N100
2107
Core i5 1335U +250%
7374
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Processor N100 и Core i5 1335U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Raptor Lake
Номер модели N100 i5-1335U
Интегрированная графика UHD Graphics (24 EU) Iris Xe Graphics (80EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер - 2
Потоков - 4
Частота 0 ГГц 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 8
Потоков 4 8
Частота 3.4 ГГц 0.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.4 ГГц
Общее
Количество ядер 4 10
Количество потоков 4 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 13x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1264 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 12-15 Вт
Макс. TDP (Boost) - 55 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (24 EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 256 640
TMUs 16 40
ROPs 8 20
Вычислительные блоки 24 80
TGP 10 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Processor N100
0.3 терафлопс
Core i5 1335U
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800 DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 1 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Processor N100 Сайт Intel Core i5 1335U
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 9 20

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Комментарии

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