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Dell Alienware m18 против Apple MacBook Pro 16 (2019)

66 из 100
Dell Alienware m18
VS
54 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Dell Alienware m18
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
3072 x 1920
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware m18 и Apple MacBook Pro 16 (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware m18
  • Выше частота обновление экрана: 480 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 231% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 22866 vs 6907 баллов
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
  • Существенно легче – весит на 2190 граммов меньше (2.04 и 4.23 кг)
  • Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)
  • Имеет на 79% более четкий дисплей – 226 против 126 точек на дюйм (PPI)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (880 и 1313 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware m18
vs
MacBook Pro 16 (2019)

Корпус

Вес 4.23 кг 2.04 кг
Размеры 410.3 x 319.9 x 24.1-26.7 мм 357.9 x 245.9 x 16.2 мм
Площадь 1313 см2 880 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.6% ~84.3%
Боковые рамки 11.3 мм 6.6 мм
Цвета Черный, Серый Серебристый, Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл Да -
Количество куллеров 4 2
Скорость куллера - 5616 об/мин
Уровень шума 56.7 дБ 46.1 дБ

Дисплей

Диагональ 18 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 480 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 126 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Технология синхронизации G-Sync No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Нет Да
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1331:1
Цветовой охват sRGB 10% 100%
Охват Adobe RGB - 88.8%
Охват DCI-P3 100% 99.4%
Время отклика 3 мс 43 мс
Максимальная яркость
Alienware m18
300 нит
MacBook Pro 16 (2019) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 300 / 330 Вт 96 Вт
Длина кабеля 1 метр 2 метра
Вес зарядного устройства 1478 / 1512 граммов 359 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 6
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU) Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 7 нм
Частота GPU - 1000 МГц
Boost частота GPU - 1250 МГц
FLOPS 8.8 терафлопс 3.2 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 1280
Блоки текстурирования (TMUs) 80 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Alienware m18 +175%
8.8 терафлопс
MacBook Pro 16 (2019)
3.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 2666 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 4 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 83.8 дБ 82.3 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v5
Bluetooth v5.3 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 3x USB 4.0 4x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.8 мм 1 мм
Тачпад
Размер 13.1 x 8.0 см 15.5 x 9.9 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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