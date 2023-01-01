Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 3072 x 1920 Процессор - Intel Core i7 13650HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Intel Core i9 13980HX AMD Ryzen 7 7745HX AMD Ryzen 9 7845HX AMD Ryzen 9 7945HX - Intel Core i7 9750H Intel Core i9 9880H Intel Core i9 9980HK Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Alienware m18 Выше частота обновление экрана: 480 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 480 против 60 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 231% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 22866 vs 6907 баллов

На 231% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 22866 vs 6907 баллов Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019) Существенно легче – весит на 2190 граммов меньше (2.04 и 4.23 кг)

Существенно легче – весит на 2190 граммов меньше (2.04 и 4.23 кг) Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента) Имеет на 79% более четкий дисплей – 226 против 126 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 79% более четкий дисплей – 226 против 126 точек на дюйм (PPI) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (880 и 1313 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 4.23 кг 2.04 кг Размеры 410.3 x 319.9 x 24.1-26.7 мм 357.9 x 245.9 x 16.2 мм Площадь 1313 см2 880 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.6% ~84.3% Боковые рамки 11.3 мм 6.6 мм Цвета Черный, Серый Серебристый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Да - Количество куллеров 4 2 Скорость куллера - 5616 об/мин Уровень шума 56.7 дБ 46.1 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 3072 x 1920 Диагональ 18 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 480 Гц 60 Гц Плотность пикселей 126 точек на дюйм 226 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Технология синхронизации G-Sync No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Нет Да Тесты экрана Контрастность 1000:1 1331:1 Цветовой охват sRGB 10% 100% Охват Adobe RGB - 88.8% Охват DCI-P3 100% 99.4% Время отклика 3 мс 43 мс Максимальная яркость Alienware m18 300 нит MacBook Pro 16 (2019) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 97 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 300 / 330 Вт 96 Вт Длина кабеля 1 метр 2 метра Вес зарядного устройства 1478 / 1512 граммов 359 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB TGP 115 Вт 50 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 7 нм Частота GPU - 1000 МГц Boost частота GPU - 1250 МГц FLOPS 8.8 терафлопс 3.2 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 1280 Блоки текстурирования (TMUs) 80 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Alienware m18 +175% 8.8 терафлопс MacBook Pro 16 (2019) 3.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 2666 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 4 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 83.8 дБ 82.3 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v5 Bluetooth v5.3 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 3x USB 4.0 4x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.8 мм 1 мм Тачпад Размер 13.1 x 8.0 см 15.5 x 9.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.