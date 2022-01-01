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HP 14 (2021) против Dell XPS 13 9315

40 из 100
HP 14 (2021)
VS
57 из 100
Dell XPS 13 9315
HP 14 (2021)
Dell XPS 13 9315
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP 14 (2021) и Dell XPS 13 9315 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP 14 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Dell XPS 13 9315
  • Легче – весит на 290 граммов меньше (1.17 и 1.46 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (51 и 41 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 51% более четкий дисплей – 169 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (589 и 729 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
14 (2021)
vs
XPS 13 9315

Корпус

Вес 1.46 кг 1.17 кг
Размеры 324 x 225 x 17.9 мм 295.4 x 199.4 x 13.99 мм
Площадь 729 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~88.4%
Боковые рамки 7.1 мм 3.4 мм
Цвета Черный, Серебристый Синий, Бордовый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие - Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость
14 (2021)
н/д
XPS 13 9315
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 2 10
Потоков 4 12
L3-кэш 6 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
14 (2021)
1272
XPS 13 9315
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
14 (2021)
2531
XPS 13 9315
н/д
Cinebench R23 (одноядерный)
14 (2021)
1379
XPS 13 9315
н/д
Cinebench R23 (многоядерный)
14 (2021)
2522
XPS 13 9315
н/д

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Скорость памяти 2.67 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 640
Блоки текстурирования (TMUs) 24 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 12 20
Производительность GPU
14 (2021)
0.84 терафлопс
XPS 13 9315 +68%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2666 МГц 5200 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC1319D
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка - Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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