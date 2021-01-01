MateBook 14s или 14 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2520 x 1680 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook 14s Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

На 109% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5282 vs 2522 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх

Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (60 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Имеет на 90% более четкий дисплей – 213 против 112 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать HP 14 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.43 кг 1.46 кг Размеры 313.8 x 229.7 x 16.7 мм 324 x 225 x 17.9 мм Площадь 721 см2 729 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~74.1% Боковые рамки 6.8 мм 7.1 мм Цвета Серий, Зеленый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 47 дБ -

Дисплей 2520 x 1680 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 14.2 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 213 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2520 x 1680 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый - Тесты экрана Контрастность 1500:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость MateBook 14s 400 нит 14 (2021) н/д

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 41 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 90 Вт 45 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 241 грамм -

Процессор Модель CPU Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 1.7-3.0 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.1 ГГц Ядер 4 2 Потоков 8 4 L3-кэш 8 МБ 6 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel Iris Xe Graphics G4 Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) MateBook 14s +11% 1392 14 (2021) 1250 Geekbench 5 (многоядерный) MateBook 14s +79% 4565 14 (2021) 2555 Cinebench R23 (одноядерный) MateBook 14s 1385 14 (2021) 1379 Cinebench R23 (многоядерный) MateBook 14s +109% 5282 14 (2021) 2522

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 3.73 Гбит/с 2.67 Гбит/с Шейдерных блоков 640 384 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU MateBook 14s +68% 1.41 терафлопс 14 (2021) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3733 МГц 2666 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 84.1 дБ - Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да - Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 12.0 x 7.4 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.