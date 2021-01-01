HP 15 (2021) против 14 (2021)
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Обзор
Оценка основных функций HP 15 (2021) и 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP 15 (2021)
- Видеокарта показывает в среднем на 68-93% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать HP 14 (2021)
- Легче – весит на 290 граммов меньше (1.46 и 1.75 кг)
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (729 и 868 см2)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
|Вес
|1.75 кг
|1.46 кг
|Ширина
|358.5 мм
|324 мм
|Высота
|242 мм
|225 мм
|Толщина
|19.9 мм
|17.9 мм
|Площадь
|868 см2
|729 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.4%
|~74.1%
|Боковые рамки
|6.6 мм
|7.1 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Золотистый, Серий
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Система охлаждения
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|112 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
| -
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|45 Вт
|45 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|1 метр
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
| -
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
Порты
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
Тачпад
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1354 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1468 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.879 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|0 ГБ
|Тип памяти
|GDDR5
|System Shared
|Ширина шины
|64 бит
| -
|Частота памяти
|1752 МГц (Effective - 7000 МГц)
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|Шейдерных блоков
|640
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|2666 МГц
|2666 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
| -
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
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