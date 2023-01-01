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Lenovo Yoga 7 Gen 8 (14″ AMD) против HP Pro x360 435 G10

55 из 100
Lenovo Yoga 7 Gen 8 (14″ AMD)
VS
46 из 100
HP Pro x360 435 G10
Lenovo Yoga 7 Gen 8 (14″ AMD)
HP Pro x360 435 G10
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 7 Gen 8 (14″ AMD) и HP Pro x360 435 G10 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 7 Gen 8 (14″ AMD)
  • Видеокарта показывает в среднем на 94-128% больше FPS в играх
  • На 129% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9544 vs 4163 баллов
  • Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (71 и 42 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
Причины выбрать HP Pro x360 435 G10
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 25% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (465 и 680 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 7 Gen 8 (14″ AMD)
vs
Pro x360 435 G10

Корпус

Вес 1.49 кг 1.45 кг
Размеры 311.69 x 218.05 x 16.42 мм 208.5 x 222.9 x 17.9 мм
Площадь 680 см2 465 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.6% ~104.9%
Боковые рамки 5.1 мм -42.9 мм
Цвета Серый, Зеленый Серебристый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Датчик освещенности - Нет
Тесты экрана
Контрастность 100000:1 -
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость
Yoga 7 Gen 8 (14″ AMD) +60%
400 нит
Pro x360 435 G10
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 187 граммов 265 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.55 ГГц 4.3 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon 660M Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Техпроцесс 6 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 6 нм
Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 2200 МГц
FLOPS 1.46 терафлопс 0.54 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR4
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 128
Блоки текстурирования (TMUs) 24 8
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 4
Производительность GPU
Yoga 7 Gen 8 (14″ AMD) +170%
1.46 терафлопс
Pro x360 435 G10
0.54 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 6400 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Инфракрасный датчик Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да -
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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