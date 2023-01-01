Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad E16 или Laptop 15 – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkPad E16 против HP Laptop 15

52 из 100
Lenovo ThinkPad E16
VS
35 из 100
HP Laptop 15
Lenovo ThinkPad E16
HP Laptop 15
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
41 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad E16 и HP Laptop 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad E16
  • Видеокарта показывает в среднем на 441-601% больше FPS в играх
  • На 180% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6098 vs 2178 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (47 и 41 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 42% более четкий дисплей – 142 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать HP Laptop 15
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.59 и 1.76 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad E16
vs
Laptop 15

Корпус

Вес 1.76 кг 1.59 кг
Размеры 356.1 x 247.5 x 19.85 мм 359.8 x 236 x 18.6 мм
Площадь 881 см2 849 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.2% ~79%
Боковые рамки 5.8 мм 7.2 мм
Цвета Черный Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовое золото
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
ThinkPad E16
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
Laptop 15
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
~10% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
ThinkPad E16 +20%
300 нит
Laptop 15
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 297 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц -
Ядер 6 (2P + 4E) 4 (0P + 4E)
Потоков 8 4
L3-кэш 10 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics (24 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
ThinkPad E16 +128%
1619
Laptop 15
710
Geekbench 5 (многоядерный)
ThinkPad E16 +193%
6114
Laptop 15
2086
Cinebench R23 (одноядерный)
ThinkPad E16 +174%
1649
Laptop 15
601
Cinebench R23 (многоядерный)
ThinkPad E16 +180%
6098
Laptop 15
2178
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 10 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1065 МГц -
Boost частота GPU 1320 МГц -
FLOPS 2.703 терафлопс 0.3 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 256
Блоки текстурирования (TMUs) 32 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 8
Производительность GPU
ThinkPad E16 +801%
2.703 терафлопс
Laptop 15
0.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 40 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Synaptic CX11880 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Инфракрасный датчик Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Опционально Опционально
Тачпад
Размер 11.5 x 6.8 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo ThinkPad E16 или E15 Gen 4 (Intel)
2. Lenovo ThinkPad E16 или E14 Gen 5
3. Lenovo ThinkPad E16 или Dell XPS 15 9530 (2023)
4. Lenovo ThinkPad E16 или Dell Inspiron 15 3530
5. Lenovo ThinkPad E16 или T14 Gen 4
6. HP Laptop 15 или Laptop 14
7. HP Laptop 15 или Pavilion 15 (2022)
8. HP Laptop 15 или Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
9. HP Laptop 15 или Acer Aspire 5 (A515-58)
10. HP Laptop 15 или Acer Aspire 3 (A314-36)
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP Laptop 15 и Lenovo ThinkPad E16 – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры