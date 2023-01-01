Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 1920 x 1080 (250 nits) 1920 x 1080 (400 nits) 1920 x 1080 (1000 nits) Процессор - AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U - AMD Ryzen 3 7330U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8) На 122% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9232 vs 4163 баллов

На 122% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9232 vs 4163 баллов Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (59 и 42 Вт*ч)

Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (59 и 42 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать HP Pro x360 435 G10 Более тонкие рамки – на 36% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 36% выше полезная площадь экрана Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (465 и 663 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.37 кг 1.45 кг Размеры 304 x 218 x 17.46 мм 208.5 x 222.9 x 17.9 мм Площадь 663 см2 465 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~104.9% Боковые рамки 8.8 мм -42.9 мм Цвета Зеленый Серебристый Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Алюминий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 37.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1080 (250 nits) 1920 x 1080 (400 nits) 1920 x 1080 (1000 nits) Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 1112:1 - Цветовой охват sRGB 99.5% - Охват Adobe RGB 70% - Охват DCI-P3 69.9% - Время отклика 11 мс - Максимальная яркость Yoga 6 (13”, Gen 8) +20% 300 нит Pro x360 435 G10 250 нит

Батарея Ёмкость 59 Вт*ч 42 Вт*ч Время полной зарядки 2:05 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 Вт 45 / 65 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 300 граммов 265 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon Graphics (Ryzen 7000) Radeon Graphics (Ryzen 7000) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 6 нм Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 2200 МГц 2200 МГц FLOPS 0.54 терафлопс 0.54 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 128 128 Блоки текстурирования (TMUs) 8 8 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 4 Производительность GPU Yoga 6 (13”, Gen 8) 0.54 терафлопс Pro x360 435 G10 0.54 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 81.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Инфракрасный датчик Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да - Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.