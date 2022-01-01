MSI Katana GF76 против GF63 Thin
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
72
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
62
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
49
35
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
54
54
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
69
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
55
74
Оценка NanoReview
59
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Katana GF76
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх
- На 38% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12921 vs 9378 баллов
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать MSI GF63 Thin
- Существенно легче – весит на 740 граммов меньше (1.86 и 2.6 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (912 и 1087 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.6 кг
|1.86 кг
|Размеры
|398 x 273 x 25.2 мм
|359 x 254 x 21.7 мм
|Площадь
|1087 см2
|912 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.9%
|~73.6%
|Боковые рамки
|7.5 мм
|6.8 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|-
|Уровень шума
|57 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1000:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|59.5%
|-
|Охват Adobe RGB
|41.1%
|-
|Охват DCI-P3
|39.8%
|-
|Время отклика
|31 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|-
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|150 / 180 / 240 Вт
|120 Вт
|Вес зарядного устройства
|490 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|2.2-2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|24 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Katana GF76 +12%
1600
1423
Geekbench 5 (многоядерный)
Katana GF76 +33%
8482
6376
Cinebench R23 (одноядерный)
1575
GF63 Thin +12%
1758
Cinebench R23 (многоядерный)
Katana GF76 +38%
12921
9378
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|60 Вт
|40 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1237 МГц
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1560 МГц
|FLOPS
|6.14 терафлопс
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|83 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|-
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|-
|Размер
|10.5 x 6.5 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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