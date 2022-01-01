Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (144 Hz) Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Katana GF76 Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх

На 38% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12921 vs 9378 баллов

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Причины выбрать MSI GF63 Thin Существенно легче – весит на 740 граммов меньше (1.86 и 2.6 кг)

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (912 и 1087 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.6 кг 1.86 кг Размеры 398 x 273 x 25.2 мм 359 x 254 x 21.7 мм Площадь 1087 см2 912 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.9% ~73.6% Боковые рамки 7.5 мм 6.8 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 - Уровень шума 57 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (144 Hz) Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Цветовой охват sRGB 59.5% - Охват Adobe RGB 41.1% - Охват DCI-P3 39.8% - Время отклика 31 мс - Максимальная яркость Katana GF76 300 нит GF63 Thin н/д

Батарея Ёмкость 53.5 Вт*ч 51 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет - Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 150 / 180 / 240 Вт 120 Вт Вес зарядного устройства 490 граммов -

Процессор Модель CPU Intel Core i7 11800H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.2-2.7 ГГц Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц Ядер 8 6 Потоков 16 12 L3-кэш 24 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Katana GF76 +12% 1600 GF63 Thin 1423 Geekbench 5 (многоядерный) Katana GF76 +33% 8482 GF63 Thin 6376 Cinebench R23 (одноядерный) Katana GF76 1575 GF63 Thin +12% 1758 Cinebench R23 (многоядерный) Katana GF76 +38% 12921 GF63 Thin 9378

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 60 Вт 40 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1237 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1560 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Katana GF76 +92% 6.14 терафлопс GF63 Thin 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 83 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет - HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм - Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.