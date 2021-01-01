Huawei MateBook X Pro 2022
- Дата выхода: Декабрь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~87.7%
- Размеры: 310 x 221 x 15.5 мм
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Обзор
Производительность системы
76
Производительность в играх
39
Экран
78
Автономность
55
Коммуникации
98
Корпус и дизайн
94
Оценка NanoReview
72
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Huawei MateBook X Pro 2022
Корпус
|Вес
|1.38 кг
|Размеры
|310 x 221 x 15.5 мм
|Площадь
|685 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~87.7%
|Боковые рамки
|4.9 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|14.2 дюймов
|Тип матрицы
|LTPS LCD
|Частота обновления
|90 Гц
|Плотность пикселей
|264 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|Разрешение
|3120 x 2080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Цветовой охват sRGB
|100%
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3-2.9 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1537
Geekbench 5 (многоядерный)
4928
Cinebench R23 (одноядерный)
1487
Cinebench R23 (многоядерный)
5810
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|FLOPS
|1.69 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|768
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
1.69 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|4.2
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|4
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|USB Type-C
|4x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|Windows Precision
|Да