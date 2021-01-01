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Huawei MateBook X Pro 2022

Huawei MateBook X Pro 2022
  • Дата выхода: Декабрь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~87.7%
  • Размеры: 310 x 221 x 15.5 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука

Обзор

Оценка основных показателей MateBook X Pro 2022 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
76
Производительность в играх
39
Экран
78
Автономность
55
Коммуникации
98
Корпус и дизайн
94
Оценка NanoReview
72

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Huawei MateBook X Pro 2022

Корпус

Вес 1.38 кг
Размеры 310 x 221 x 15.5 мм
Площадь 685 см2
Соотношение экрана к корпусу ~87.7%
Боковые рамки 4.9 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 14.2 дюймов
Тип матрицы LTPS LCD
Частота обновления 90 Гц
Плотность пикселей 264 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2
Разрешение 3120 x 2080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3-2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1537
Geekbench 5 (многоядерный)
4928
Cinebench R23 (одноядерный)
1487
Cinebench R23 (многоядерный)
5810

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 768
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Нет
NVMe Да

Звук

Формат звука 4.2
Dolby Atmos Да
Микрофонов 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 4x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Да

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