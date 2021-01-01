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Huawei MateBook X Pro 2022 против Apple MacBook Pro 14 (2021)

72 из 100
Huawei MateBook X Pro 2022
VS
83 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Huawei MateBook X Pro 2022
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 1195G7
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook X Pro 2022 и Apple MacBook Pro 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2022
  • Легче – весит на 220 граммов меньше (1.38 и 1.6 кг)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 114-156% больше FPS в играх
  • На 95% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11431 vs 5869 баллов
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (70 и 60 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook X Pro 2022
vs
MacBook Pro 14 (2021)

Корпус

Вес 1.38 кг 1.6 кг
Размеры 310 x 221 x 15.5 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 685 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~87.7% ~84.6%
Боковые рамки 4.9 мм 3.4 мм
Цвета Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 6241 об/мин
Уровень шума - 49.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14.2 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы LTPS LCD Mini LED
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 264 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 3120 x 2080 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие - Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 48900:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.3%
Время отклика - 49 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 67 / 96 Вт
Вес зарядного устройства - 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3-2.9 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 4 10
Потоков 8 10
L3-кэш 12 МБ -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 30 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1296 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 768 2048
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
MateBook X Pro 2022
1.69 терафлопс
MacBook Pro 14 (2021) +208%
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 4266 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Нет
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.2 4.2
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 84.9 дБ
Микрофонов 4 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 4x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 13.2 x 8.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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