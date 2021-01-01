Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 1195G7 - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2022 Легче – весит на 220 граммов меньше (1.38 и 1.6 кг)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 114-156% больше FPS в играх

На 95% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11431 vs 5869 баллов

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (70 и 60 Вт*ч)

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.38 кг 1.6 кг Размеры 310 x 221 x 15.5 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 685 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~87.7% ~84.6% Боковые рамки 4.9 мм 3.4 мм Цвета Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6241 об/мин Уровень шума - 49.5 дБ

Дисплей 3120 x 2080 3024 x 1964 Диагональ 14.2 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы LTPS LCD Mini LED Частота обновления 90 Гц 120 Гц Плотность пикселей 264 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 3120 x 2080 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие - Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 48900:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.3% Время отклика - 49 мс Максимальная яркость MateBook X Pro 2022 500 нит MacBook Pro 14 (2021) 500 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 67 / 96 Вт Вес зарядного устройства - 274 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 15 Вт 30 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1296 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерных блоков 768 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU MateBook X Pro 2022 1.69 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) +208% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 4266 МГц 6400 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Нет NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.2 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 84.9 дБ Микрофонов 4 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 4x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм Тачпад Размер - 13.2 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.