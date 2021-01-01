Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 1195G7 - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2022 Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх

На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5869 vs 5282 баллов

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Имеет на 24% более четкий дисплей – 264 против 213 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Huawei MateBook 14s Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.38 кг 1.43 кг Размеры 310 x 221 x 15.5 мм 313.8 x 229.7 x 16.7 мм Площадь 685 см2 721 см2 Соотношение экрана к корпусу ~87.7% ~83.3% Боковые рамки 4.9 мм 6.8 мм Цвета Серий Серий, Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 47 дБ

Дисплей 3120 x 2080 2520 x 1680 Диагональ 14.2 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы LTPS LCD LTPS LCD Частота обновления 90 Гц 90 Гц Плотность пикселей 264 точек на дюйм 213 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 3:2 Разрешение 3120 x 2080 пикселей 2520 x 1680 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Да Покрытие - Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1500:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость MateBook X Pro 2022 +25% 500 нит MateBook 14s 400 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 60 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 90 Вт Длина кабеля - 1.8 метров Вес зарядного устройства - 241 грамм

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1100 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерных блоков 768 640 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU MateBook X Pro 2022 +20% 1.69 терафлопс MateBook 14s 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) - Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.2 4.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 84.1 дБ Микрофонов 4 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер - 12.0 x 7.4 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.