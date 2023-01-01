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Huawei MateBook X Pro против Apple MacBook Pro 16 (2023)

65 из 100
Huawei MateBook X Pro
VS
73 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2023)
Huawei MateBook X Pro
Apple MacBook Pro 16 (2023)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook X Pro и Apple MacBook Pro 16 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook X Pro
  • Существенно легче – весит на 770 граммов меньше (1.38 и 2.15 кг)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (685 и 882 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц
  • На 151% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14597 vs 5820 баллов
  • Комплектуется на 40 Вт*ч большей батареей (100 и 60 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook X Pro
vs
MacBook Pro 16 (2023)

Корпус

Вес 1.38 кг 2.15 кг
Размеры 310 x 221 x 15.5 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 685 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~87.7% ~86.2%
Боковые рамки 4.9 мм 3.4 мм
Цвета Белый, Серий, Синий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 40.6 дБ 43.2 дБ

Дисплей

Диагональ 14.2 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы LTPS LCD Mini LED
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 264 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 3120 x 2080 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1546:1 504000:1
Цветовой охват sRGB 99.5% 100%
Охват Adobe RGB 86.5% 88.5%
Охват DCI-P3 94.6% 99%
Время отклика 21 мс 63 мс
Максимальная яркость
MateBook X Pro
500 нит
MacBook Pro 16 (2023)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 65 / 90 Вт 140 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 240 граммов 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3-2.9 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц -
Ядер 4 12 (8P + 4E)
Потоков 8 12
L3-кэш 12 МБ -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Apple M2 Pro GPU (19-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 35 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU - 1398 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 6.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 2432
Блоки текстурирования (TMUs) 48 152
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 76
Производительность GPU
MateBook X Pro
1.69 терафлопс
MacBook Pro 16 (2023) +302%
6.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 5200 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.2 4.2
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 85.5 дБ 86.1 дБ
Микрофонов 4 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 4x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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