Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 1195G7 Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1360P - Apple M2 Pro Apple M2 Max Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook X Pro Существенно легче – весит на 770 граммов меньше (1.38 и 2.15 кг)

Существенно легче – весит на 770 граммов меньше (1.38 и 2.15 кг) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Сенсорный экран Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (685 и 882 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц На 151% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14597 vs 5820 баллов

На 151% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14597 vs 5820 баллов Комплектуется на 40 Вт*ч большей батареей (100 и 60 Вт*ч)

Комплектуется на 40 Вт*ч большей батареей (100 и 60 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.38 кг 2.15 кг Размеры 310 x 221 x 15.5 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 685 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~87.7% ~86.2% Боковые рамки 4.9 мм 3.4 мм Цвета Белый, Серий, Синий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 40.6 дБ 43.2 дБ

Дисплей 3120 x 2080 3456 x 2234 Диагональ 14.2 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы LTPS LCD Mini LED Частота обновления 90 Гц 120 Гц Плотность пикселей 264 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 3120 x 2080 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1546:1 504000:1 Цветовой охват sRGB 99.5% 100% Охват Adobe RGB 86.5% 88.5% Охват DCI-P3 94.6% 99% Время отклика 21 мс 63 мс Максимальная яркость MateBook X Pro 500 нит MacBook Pro 16 (2023) 500 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки 1:20 ч. 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 65 / 90 Вт 140 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 240 граммов 353 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 15 Вт 35 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU - 1398 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 768 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 48 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 76 Производительность GPU MateBook X Pro 1.69 терафлопс MacBook Pro 16 (2023) +302% 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.2 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 85.5 дБ 86.1 дБ Микрофонов 4 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 4x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.