Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 10 сентября 2019 года Apple iPhone 11 Pro Max с экраном 6.5" и чипом Apple A13 Bionic, против 5.8-дюймового Apple iPhone 11 Pro, который имеет процессор Apple A13 Bionic. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.