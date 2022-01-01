Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2022 года Apple iPhone 14 Pro с экраном 6.1" и чипом Apple A16 Bionic, против 6.5-дюймового Apple iPhone 11 Pro Max, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 37 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.