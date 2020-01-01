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Apple iPhone X против iPhone 8 Plus

Эпл Айфон X
Apple iPhone X
VS
Эпл Айфон 8 Плюс
Apple iPhone 8 Plus

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2017 года Apple iPhone X с экраном 5.8" и чипом Apple A11 Bionic, против 5.5-дюймового Apple iPhone 8 Plus, который имеет процессор Apple A11 Bionic. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Тонкие рамки – на 15.5% выше полезная площадь экрана
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (690 против 628 нит)
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 14% выше плотность пикселей (458 vs 401 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.2 мм уже
  • Весит на 28 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 8 Plus
  • На 9% лучшая автономность (81 vs 74 часов)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Apple iPhone X и Apple iPhone 8 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 5.8 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1125 x 2436 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 458 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 67.4%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
iPhone X +10%
690 нит
iPhone 8 Plus
628 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 143.6 мм 158.4 мм
Ширина 70.9 мм 78.1 мм
Толщина 7.7 мм 7.5 мм
Вес 174 грамма 202 грамма
Водонепроницаемость IP67 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серебристый, Серый космос Серебристый, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
iPhone X +23%
82.9%
iPhone 8 Plus
67.4%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон X и Эпл Айфон 8 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A11 Bionic Apple A11 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.39 ГГц (Monsoon), 4 ядра по 1.42 ГГц (Mistral) 2 ядра по 2100 МГц (Monsoon), 4 ядра (Mistral)
CPU ядер 6 6
Частота 2390 МГц 2100 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Apple GPU Apple GPU
GPU-ядер 3 3
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 256 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone X
937
iPhone 8 Plus +1%
949
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone X
2420
iPhone 8 Plus +5%
2553
AnTuTu Benchmark 8
iPhone X +22%
317072
iPhone 8 Plus
260534

Программное обеспечение

Операционная система iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14) iOS 11 (С обновлением до iOS 14)
Размер системы из коробки 5.3 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2716 мАч 2691 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone X
9:26 ч.
iPhone 8 Plus +33%
12:32 ч.
Время просмотра видео
iPhone X
12:07 ч.
iPhone 8 Plus +21%
14:55 ч.
Время разговора (3G)
iPhone X +11%
19:03 ч.
iPhone 8 Plus
17:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone X vs Apple iPhone 8 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 57 мм
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 8 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3472 x 2063 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм 32 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
iPhone X +7%
101
iPhone 8 Plus
94
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB No No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 16 16

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
iPhone X
68 дБ
iPhone 8 Plus +12%
76 дБ
Музыка
iPhone X
74 дБ
iPhone 8 Plus
74 дБ
Звонок
iPhone X
76 дБ
iPhone 8 Plus +4%
79 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2017 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Ноябрь 2017 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.87 Вт/кг 0.94 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.97 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники Earpods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Apple iPhone X. У него лучшие дисплей, производительность и корпус.

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30 (49.2%)
31 (50.8%)
Всего проголосовало: 61

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