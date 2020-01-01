Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2017 года Apple iPhone X с экраном 5.8" и чипом Apple A11 Bionic, против 5.5-дюймового Apple iPhone 8 Plus, который имеет процессор Apple A11 Bionic. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.