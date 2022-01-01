Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2017 года Apple iPhone X с экраном 5.8" и чипом Apple A11 Bionic, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 54 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.