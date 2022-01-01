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Apple iPhone X против SE (2022)

Эпл Айфон X
VS
Эпл Айфон SE (2022)
Apple iPhone X
Apple iPhone SE (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2017 года Apple iPhone X с экраном 5.8" и чипом Apple A11 Bionic, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 54 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone X
  • На 1.1" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 17.5% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 698 мАч более емким аккумулятором – 2716 против 2018 мАч
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 40% выше плотность пикселей (458 vs 326 PPI)
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (675 против 603 нит)
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 14% лучшая автономность (25:41 vs 22:33 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Смартфон на 4 года и 6 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone X
vs
iPhone SE (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 5.8 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1125 x 2436 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 458 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 65.4%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% 99.9%
ШИМ (PWM) 240 Гц -
Время отклика 2.2 мс 38 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1655:1
Максимальная яркость
iPhone X +12%
675 нит
iPhone SE (2022)
603 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 143.6 мм 138.4 мм
Ширина 70.9 мм 67.3 мм
Толщина 7.7 мм 7.3 мм
Вес 174 грамма 144 грамма
Водонепроницаемость IP67 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серебристый, Серый космос Белый, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
iPhone X +27%
82.9%
iPhone SE (2022)
65.4%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон X и Эпл Айфон SE (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A11 Bionic Apple A15 Bionic
Макс. частота 2390 МГц 3223 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 10 нанометров 5 нанометров
Графика Apple GPU Apple GPU
Частота GPU - 1200 МГц
FLOPS ~325 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone X
933
iPhone SE (2022) +85%
1724
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone X
2389
iPhone SE (2022) +93%
4608
AnTuTu Benchmark 9
iPhone X
363244
iPhone SE (2022) +101%
729009
CPU 122434 197658
GPU 100806 298378
Memory 57691 105062
UX 83809 128775
Total score 363244 729009
3DMark Wild Life Performance
Stability 62% -
Graphics test 21 FPS -
Graphics score 3566 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система iOS 11.1 (С обновлением до iOS 15.2) iOS 15.3 (С обновлением до iOS 15.4)
Оболочка UI 15.4 -
Размер системы из коробки 5.3 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2716 мАч 2018 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт) Да
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:18 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:08 ч. 09:55 ч.
Просмотр видео 09:17 ч. 08:38 ч.
Игры 04:04 ч. 03:26 ч.
Режим ожидания 84 ч. 93 ч.
Общая автономность
iPhone X
22:33 ч.
iPhone SE (2022) +14%
25:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone X vs Apple iPhone SE (2022)
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3472 x 2063 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм -
Тип сенсора BSI CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB No -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone X
85.3 дБ
iPhone SE (2022) +1%
85.9 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2017 года Март 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2017 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.87 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.97 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone SE (2022) более удачной покупкой.

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