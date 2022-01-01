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Apple iPhone XR против SE (2022)

Эпл Айфон XR
VS
Эпл Айфон SE (2022)
Apple iPhone XR
Apple iPhone SE (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2018 года Apple iPhone XR с экраном 6.1" и чипом Apple A12 Bionic, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 43 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • На 1.4" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1121 мАч более емким аккумулятором – 2942 против 1821 мАч
  • Тонкие рамки – на 13.6% выше полезная площадь экрана
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (702 против 627 нит)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.4 мм уже
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
  • На 52% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1716 и 1127 баллов
  • Весит на 50 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone XR
vs
iPhone SE (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.1 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 828 x 1792 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79% 65.4%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 32.8 мс -
Контрастность 1920:1 -
Максимальная яркость
iPhone XR +12%
702 нит
iPhone SE (2022)
627 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 150.9 мм 138.4 мм
Ширина 75.7 мм 67.3 мм
Толщина 8.3 мм 7.3 мм
Вес 194 грамма 144 грамма
Водонепроницаемость IP67 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл -
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый Белый, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
iPhone XR +21%
79%
iPhone SE (2022)
65.4%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон XR и Эпл Айфон SE (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A12 Bionic Apple A15 Bionic
Макс. частота 2490 МГц 3223 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Apple A12 Bionic GPU Apple GPU
Частота GPU 1100 МГц 1200 МГц
FLOPS ~560 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone XR
1127
iPhone SE (2022) +52%
1716
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone XR
2219
iPhone SE (2022) +113%
4719
AnTuTu Benchmark 9
CPU 136583 -
GPU 179228 -
Memory 77872 -
UX 103093 -
Total score 497481 -
3DMark Wild Life Performance
Stability 68% -
Graphics test 31 FPS -
Graphics score 5257 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система iOS 12 (С обновлением до iOS 15.2) iOS 15.3
Размер системы из коробки 11.1 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 2942 мАч 1821 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Да
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:43 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone XR
13:04 ч.
iPhone SE (2022)
н/д
Время просмотра видео
iPhone XR
15:08 ч.
iPhone SE (2022)
н/д
Время разговора (3G)
iPhone XR
15:03 ч.
iPhone SE (2022)
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone XR vs Apple iPhone SE (2022)
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4290 x 2800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 1 (12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2316 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм -
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB No -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone XR
87.3 дБ
iPhone SE (2022)
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2018 года Март 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone SE (2022) более удачной покупкой.

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