Главная > Сравнение смартфонов > Pixel 8 Pro vs iPhone 14 Pro – что лучше выбрать?

Google Pixel 8 Pro против Apple iPhone 14 Pro

82 из 100
Google Pixel 8 Pro
VS
87 из 100
Apple iPhone 14 Pro
Google Pixel 8 Pro
Apple iPhone 14 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2023 года Google Pixel 8 Pro с экраном 6.7" и чипом Google Tensor G3, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14 Pro, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Pixel 8 Pro были получены от инсайдеров и могут быть неточными.
  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 8 Pro
  • Комплектуется на 1750 мАч более емким аккумулятором – 4950 против 3200 мАч
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • На 12% выше плотность пикселей (513 vs 460 PPI)
  • Процессор имеет на 3 ядра больше
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 69% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 2534 и 1500 баллов
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 8 Pro
vs
iPhone 14 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1179 x 2556 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 513 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 600 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу - 87%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Pixel 8 Pro
н/д
iPhone 14 Pro
1795 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.6 мм 147.5 мм
Ширина 76.5 мм 71.5 мм
Толщина 8.8 мм 7.85 мм
Вес 213 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серый, Синий Черный, Серебристый, Золотистый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Google Pixel 8 Pro и Apple iPhone 14 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor G3 Apple A16 Bionic
Макс. частота 3000 МГц 3460 МГц
CPU-ядер 9 (1 + 4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.15 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.02 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика - Apple A16 GPU
GPU-ядер - 640
Частота GPU - 1398 МГц
FLOPS - ~1789.4 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Pixel 8 Pro
1500
iPhone 14 Pro +69%
2534
Geekbench 6 (многоядерный)
Pixel 8 Pro
3935
iPhone 14 Pro +63%
6404
AnTuTu Benchmark 10
Pixel 8 Pro
1093479
iPhone 14 Pro +25%
1363162
CPU 295546 320177
GPU 383022 462876
Memory 184747 251434
UX 225100 323335
Total score 1093479 1363162
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 41.2 °C
Stability - 79%
Graphics test - 59 FPS
Graphics score - 9874
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 14 iOS 16 (С обновлением до iOS 17)
Оболочка UI Stock Android -

Батарея

Объем 4950 мАч 3200 мАч
Макс. мощность зарядки 27 Вт 23 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (23 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:41 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:35 ч.
Просмотр видео - 15:45 ч.
Игры - 05:56 ч.
Режим ожидания - 120 ч.
Общая автономность
Pixel 8 Pro
н/д
iPhone 14 Pro
36:09 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 8 Pro vs Apple iPhone 14 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8000 x 6000
Зум Оптический, 5x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 64 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN2 (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM5 (ISOCELL CMOS)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 64 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX633 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 14 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 21 мм 23 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 -
Тип SIM Nano eSIM
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 8 Pro
н/д
iPhone 14 Pro
89.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2023 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2023 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Нет Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, игры, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone 14 Pro, а если дисплей и автономность – то Google Pixel 8 Pro.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Pixel 8 Pro и iPhone 15 Pro Max
2. Pixel 8 Pro и Pixel 8
3. Pixel 8 Pro и iPhone 15 Pro
4. Pixel 8 Pro и Pixel 7 Pro
5. iPhone 14 Pro и iPhone 14 Plus
6. iPhone 14 Pro и iPhone 11 Pro
7. iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max
8. iPhone 14 Pro и iPhone 13 Pro
9. iPhone 14 Pro и iPhone 12 Pro
10. iPhone 14 Pro и iPhone 14
Сравнить другие смартфоны (1200+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры