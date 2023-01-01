Google Pixel 8 Pro против Apple iPhone 14 Pro 82 из 100 VS 87 из 100 Google Pixel 8 Pro Apple iPhone 14 Pro Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2023 года Google Pixel 8 Pro с экраном 6.7" и чипом Google Tensor G3, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14 Pro, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Pixel 8 Pro были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Google Pixel 8 Pro Комплектуется на 1750 мАч более емким аккумулятором – 4950 против 3200 мАч

Комплектуется на 1750 мАч более емким аккумулятором – 4950 против 3200 мАч На 0.6" большая диагональ экрана

На 0.6" большая диагональ экрана Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ

Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ Камера имеет оптический зум 5x

Камера имеет оптический зум 5x Присутствует сканер отпечатков пальцев

Присутствует сканер отпечатков пальцев На 12% выше плотность пикселей (513 vs 460 PPI)

На 12% выше плотность пикселей (513 vs 460 PPI) Процессор имеет на 3 ядра больше

Процессор имеет на 3 ядра больше Функция реверсивной зарядки Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google

Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu На 69% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 2534 и 1500 баллов

На 69% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 2534 и 1500 баллов Лучше лежит в руке - корпус на 5 мм уже

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип AMOLED OLED Размер 6.7 дюймов 6.1 дюймов Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1179 x 2556 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9 Плотность пикселей 513 точек на дюйм 460 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 120 Гц Адаптивная частота обновления Да Да Макс. заявленная яркость 600 нит 1000 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит 1600 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision Защита дисплея Gorilla Glass Victus Ceramic Shield Соотношение экрана к корпусу - 87% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display - DCI-P3

- Always-On Display Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB - 99.8% ШИМ (PWM) - 240 Гц Время отклика - 1 мс Контрастность - ∞ Бесконечная Реальная пиковая яркость (авто) Pixel 8 Pro н/д iPhone 14 Pro 1795 нит Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус Высота 162.6 мм 147.5 мм Ширина 76.5 мм 71.5 мм Толщина 8.8 мм 7.85 мм Вес 213 граммов 206 граммов Водонепроницаемость IP68 IP68 Система охлаждения Испарительная камера - Материал задней панели Стекло Стекло Материал рамки Металл Металл Доступные цвета Черный, Серый, Синий Черный, Серебристый, Золотистый, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет Соотношение экрана к корпусу Pixel 8 Pro н/д iPhone 14 Pro 87%

Память Оперативная память Объем ОЗУ 12 ГБ 6 ГБ Тип памяти LPDDR5X LPDDR5 Количество каналов 4 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 NVMe Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 14 iOS 16 (С обновлением до iOS 17) Оболочка UI Stock Android -

Батарея Объем 4950 мАч 3200 мАч Макс. мощность зарядки 27 Вт 23 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Да (23 Вт) Да (7.5 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет Быстрая зарядка Да Да (60% за 30 минут) Время полной зарядки - 1:41 ч. Тесты автономности Веб-серфинг - 12:35 ч. Просмотр видео - 15:45 ч. Игры - 05:56 ч. Режим ожидания - 120 ч. Общая автономность Pixel 8 Pro н/д iPhone 14 Pro 36:09 ч. Рейтинг автономности смартфонов

Камеры Сравнение и тесты камер Google Pixel 8 Pro vs Apple iPhone 14 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 8000 x 6000 Зум Оптический, 5x Оптический, 3x Вспышка Dual LED Dual LED Стабилизация Оптическая Оптическая Запись 8K видео Нет Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива - 120° Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 64 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN2 (ISOCELL CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

- 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1.22 микрон

- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 48 МП

- Апертура: f/3.5

- Фокусное расстояние: 120 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM5 (ISOCELL CMOS)

- Оптическая стабилизация

- 12 МП

- Апертура: f/2.8

- Фокусное расстояние: 77 мм

- Сенсор: 1/3.5", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 64 МП

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX633 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

Времяпролетный объектив - Да Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Примеры - Примеры фото Apple iPhone 14 Pro от DxOMark Селфи камера Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей 12 мегапикселей Разрешение фото 3648 x 2736 4032 x 3024 Апертура f/2.2 f/1.9 Фокусное расстояние 21 мм 23 мм Размер пикселя 1.22 микрон - Тип сенсора - Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/3.1" 1/3.6" Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS Тесты камеры от DxOMark Качество фото Pixel 8 Pro н/д iPhone 14 Pro 143 Качество видео Pixel 8 Pro н/д iPhone 14 Pro 149 Итоговая оценка камеры Pixel 8 Pro н/д iPhone 14 Pro 146

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 5.3 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C - Версия USB 3.2 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Да Инфракрасный порт Нет Нет Связь Количество SIM * 1 - Тип SIM Nano eSIM Поддержка eSIM * Да Да Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * 20 20 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Нет FM-Радио Нет Нет Dolby Atmos - Да Тесты динамиков Максимальная громкость Pixel 8 Pro н/д iPhone 14 Pro 89.5 дБ

Другое Класс Флагман Флагман Дата выхода Октябрь 2023 года Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2023 года Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер распознавания лица Зарядное устройство из коробки Нет Нет

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, игры, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone 14 Pro, а если дисплей и автономность – то Google Pixel 8 Pro.