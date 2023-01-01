Google Pixel 8 Pro против Apple iPhone 15 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2023 года Google Pixel 8 Pro с экраном 6.7" и чипом Google Tensor G3, против 6.1-дюймового Apple iPhone 15 Pro, который имеет процессор Apple A17 Pro и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Технические характеристики Pixel 8 Pro были получены от инсайдеров и могут быть неточными.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 8 Pro
- Комплектуется на 1676 мАч более емким аккумулятором – 4950 против 3274 мАч
- На 0.6" большая диагональ экрана
- Камера имеет оптический зум 5x
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- На 12% выше плотность пикселей (513 vs 460 PPI)
- Процессор имеет на 3 ядра больше
Причины выбрать Apple iPhone 15 Pro
- Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
- В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 2948 и 1500 баллов
- Лучше лежит в руке - корпус на 5.9 мм уже
- Весит на 26 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
98
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
81
Производительность
Быстродействие приложений и системы
77
Игры
Возможности в 3D-гейминге
70
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
87*
72*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
84
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3120 пикселей
|1179 x 2556 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|513 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Да
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|2000 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1600 нит
|1600 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|-
|88.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|162.6 мм
|146.6 мм
|Ширина
|76.5 мм
|70.6 мм
|Толщина
|8.8 мм
|8.25 мм
|Вес
|213 граммов
|187 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серый, Синий
|Белый, Черный, Серебристый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Google Tensor G3
|Apple A17 Pro
|Макс. частота
|3000 МГц
|3780 МГц
|CPU-ядер
|9 (1 + 4 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2.15 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.02 ГГц: Cortex-X3
|- 4 ядра по 2.02 ГГц:
- 2 ядра по 3.78 ГГц:
|Размер транзистора
|4 нанометра
|3 нанометра
|Графика
|-
|Apple A17 GPU
|GPU-ядер
|-
|768
|Частота GPU
|-
|1398 МГц
|FLOPS
|-
|~2147.2 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
1500
iPhone 15 Pro +97%
2948
Geekbench 6 (многоядерный)
3935
iPhone 15 Pro +90%
7492
|CPU
|295546
|386781
|GPU
|383022
|497630
|Memory
|184747
|280523
|UX
|225100
|339649
|Total score
|1093479
|1507093
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 14
|iOS 17
|Оболочка UI
|Stock Android
|-
Батарея
|Объем
|4950 мАч
|3274 мАч
|Макс. мощность зарядки
|27 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (23 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да
|Быстрая зарядка
|Да
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|-
|1:35 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 5x
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 48 МП + 64 МП)
|4 (48 МП + 12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN2 (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM5 (ISOCELL CMOS)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.9"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 64 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX633 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|10.8 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3648 x 2736
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|21 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|-
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|-
|Тип SIM
|Nano
|eSIM
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2023 года
|Сентябрь 2023 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2023 года
|Сентябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 15 Pro более удачной покупкой.
Опрос
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2