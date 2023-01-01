Google Pixel 8 Pro против Apple iPhone 15 Pro 82 из 100 VS 89 из 100 Google Pixel 8 Pro Apple iPhone 15 Pro Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2023 года Google Pixel 8 Pro с экраном 6.7" и чипом Google Tensor G3, против 6.1-дюймового Apple iPhone 15 Pro, который имеет процессор Apple A17 Pro и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Pixel 8 Pro были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Google Pixel 8 Pro Комплектуется на 1676 мАч более емким аккумулятором – 4950 против 3274 мАч

Комплектуется на 1676 мАч более емким аккумулятором – 4950 против 3274 мАч На 0.6" большая диагональ экрана

На 0.6" большая диагональ экрана Камера имеет оптический зум 5x

Камера имеет оптический зум 5x Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ

Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ Присутствует сканер отпечатков пальцев

Присутствует сканер отпечатков пальцев На 12% выше плотность пикселей (513 vs 460 PPI)

На 12% выше плотность пикселей (513 vs 460 PPI) Процессор имеет на 3 ядра больше Причины выбрать Apple iPhone 15 Pro Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google

Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 2948 и 1500 баллов

В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 2948 и 1500 баллов Лучше лежит в руке - корпус на 5.9 мм уже

Лучше лежит в руке - корпус на 5.9 мм уже Весит на 26 граммов меньше

Цена/Качество Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену. Google Pixel 8 Pro USD GBP EUR CAD AUD PLN UAH RUB VS Apple iPhone 15 Pro Рассчитать

Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип AMOLED OLED Размер 6.7 дюймов 6.1 дюймов Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1179 x 2556 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9 Плотность пикселей 513 точек на дюйм 460 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 120 Гц Адаптивная частота обновления Да Да Макс. заявленная яркость 600 нит 2000 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит 1600 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision Защита дисплея Gorilla Glass Victus Ceramic Shield Соотношение экрана к корпусу - 88.2% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display - DCI-P3

- Always-On Display

Дизайн и корпус Высота 162.6 мм 146.6 мм Ширина 76.5 мм 70.6 мм Толщина 8.8 мм 8.25 мм Вес 213 граммов 187 граммов Водонепроницаемость IP68 IP68 Система охлаждения Испарительная камера - Материал задней панели Стекло Стекло Материал рамки Металл Металл Доступные цвета Черный, Серый, Синий Белый, Черный, Серебристый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет Соотношение экрана к корпусу Pixel 8 Pro н/д iPhone 15 Pro 88.2%

Память Оперативная память Объем ОЗУ 12 ГБ 8 ГБ Тип памяти LPDDR5X LPDDR5 Частота памяти - 3200 МГц Количество каналов 4 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 NVMe Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 14 iOS 17 Оболочка UI Stock Android -

Батарея Объем 4950 мАч 3274 мАч Макс. мощность зарядки 27 Вт 30 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Да (23 Вт) Да (7.5 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да Быстрая зарядка Да Да (50% за 30 минут) Время полной зарядки - 1:35 ч.

Камеры Сравнение и тесты камер Google Pixel 8 Pro vs Apple iPhone 15 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 8000 x 6000 Зум Оптический, 5x Оптический, 3x Вспышка Dual LED Dual LED Стабилизация Оптическая Оптическая Запись 8K видео Нет Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива - 120° Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 64 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN2 (ISOCELL CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

- 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1.22 микрон

- Сенсор: 1/1.3", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 48 МП

- Апертура: f/3.5

- Фокусное расстояние: 120 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM5 (ISOCELL CMOS)

- Оптическая стабилизация

- 12 МП

- Апертура: f/2.8

- Фокусное расстояние: 77 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.9"

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 64 МП

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX633 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

Времяпролетный объектив - Да Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей 12 мегапикселей Разрешение фото 3648 x 2736 4032 x 3024 Апертура f/2.2 f/1.9 Фокусное расстояние 21 мм 23 мм Размер пикселя 1.22 микрон 1.12 микрон Тип сенсора - Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/3.1" 1/3.6" Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 5.3 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C USB Type-C Версия USB 3.2 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Да Инфракрасный порт Нет Нет Связь Количество SIM * 1 - Тип SIM Nano eSIM Поддержка eSIM * Да Да Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * 20 20 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Нет FM-Радио Нет Нет Dolby Atmos - Да

Другое Класс Флагман Флагман Дата выхода Октябрь 2023 года Сентябрь 2023 года Дата начала продаж Октябрь 2023 года Сентябрь 2023 года Наличие на рынке Ожидается Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер распознавания лица Зарядное устройство из коробки Нет Нет

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 15 Pro более удачной покупкой.