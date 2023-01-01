Google Pixel 8 Pro против Pixel 6 Pro 82 из 100 VS 76 из 100 Google Pixel 8 Pro Google Pixel 6 Pro Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2023 года Google Pixel 8 Pro с экраном 6.7" и чипом Google Tensor G3, против 6.7-дюймового Google Pixel 6 Pro, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Pixel 8 Pro были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Google Pixel 8 Pro Более современная версия Bluetooth (v5.3)

Более современная версия Bluetooth (v5.3) Камера имеет оптический зум 5x

Камера имеет оптический зум 5x Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu Более новая ОС: Android 14 против 13

Более новая ОС: Android 14 против 13 Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1

Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1 Процессор имеет на 1 ядро больше

Процессор имеет на 1 ядро больше На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 1500 и 1335 баллов

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип AMOLED OLED Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1440 x 3120 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9 Плотность пикселей 513 точек на дюйм 512 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 120 Гц Адаптивная частота обновления Да Да Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит 800 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу - 88.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display - DCI-P3

- Always-On Display Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB - 98.5% ШИМ (PWM) - 360 Гц Время отклика - 1 мс Контрастность - ∞ Бесконечная Реальная пиковая яркость (авто) Pixel 8 Pro н/д Pixel 6 Pro 865 нит Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус Высота 162.6 мм 163.9 мм Ширина 76.5 мм 75.9 мм Толщина 8.8 мм 8.9 мм Вес 213 граммов 210 граммов Водонепроницаемость IP68 IP68 Система охлаждения Испарительная камера - Материал задней панели Стекло Стекло Материал рамки Металл Металл Доступные цвета Черный, Серый, Синий Белый, Черный, Желтый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу Pixel 8 Pro н/д Pixel 6 Pro 88.8%

Память Оперативная память Объем ОЗУ 12 ГБ 12 ГБ Тип памяти LPDDR5X LPDDR5 Частота памяти - 3200 МГц Количество каналов 4 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1 Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 14 Android 12 (С обновлением до Android 13) Оболочка UI Stock Android Stock Android Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея Объем 4950 мАч 5003 мАч Макс. мощность зарядки 27 Вт 30 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Да (23 Вт) Да (23 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да Да (50% за 30 минут) Время полной зарядки - 1:59 ч. Тесты автономности Веб-серфинг - 08:47 ч. Просмотр видео - 12:29 ч. Игры - 04:43 ч. Режим ожидания - 93 ч. Общая автономность Pixel 8 Pro н/д Pixel 6 Pro 27:15 ч.

Камеры Сравнение и тесты камер Google Pixel 8 Pro vs Google Pixel 6 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144 Зум Оптический, 5x Оптический, 4x Вспышка Dual LED Dual LED Стабилизация Оптическая Оптическая Запись 8K видео Нет Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива - 114° Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 64 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN2 (ISOCELL CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

- 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 1.2 микрон

- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 48 МП

- Апертура: f/3.5

- Фокусное расстояние: 120 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM5 (ISOCELL CMOS)

- Оптическая стабилизация

- 48 МП

- Апертура: f/3.5

- Фокусное расстояние: 104 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 64 МП

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.25 микрон

- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Примеры - Примеры фото Google Pixel 6 Pro от DxOMark Селфи камера Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей 11.1 мегапикселей Разрешение фото 3648 x 2736 3840 x 2880 Апертура f/2.2 f/2.0 Фокусное расстояние 21 мм 24 мм Размер пикселя 1.22 микрон 1.22 микрон Тип сенсора - CMOS Размер сенсора 1/3.1" - Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 5.2 Функции Bluetooth LE LE, A2DP Тип USB USB Type-C USB Type-C Версия USB 3.2 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Да Инфракрасный порт Нет Нет Связь Количество SIM * 1 1 Тип SIM Nano Nano Поддержка eSIM * Да Да Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * 20 20 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Нет FM-Радио Нет Нет Dolby Atmos - Да Тесты динамиков Максимальная громкость Pixel 8 Pro н/д Pixel 6 Pro 84.6 дБ

Другое Класс Флагман Флагман Дата выхода Октябрь 2023 года Октябрь 2021 года Дата начала продаж Октябрь 2023 года Октябрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Нет Нет

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, игры и автономность - выбирайте Google Pixel 8 Pro, а если звук – то Google Pixel 6 Pro.