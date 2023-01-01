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Samsung Galaxy A24 4G против Galaxy A14

Samsung Galaxy A24 4G
VS
Samsung Galaxy A14
Samsung Galaxy A24 4G
Samsung Galaxy A14

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 апреля 2023 года Samsung Galaxy A24 4G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A14, который имеет процессор MediaTek Helio G80 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A24 4G
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • На 60% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 557 и 348 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A24 4G
vs
Galaxy A14

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 6.5 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 1000 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.4% 80.2%
Особенности - DCI-P3 -

Дизайн и корпус

Высота 162.1 мм 167.7 мм
Ширина 77.6 мм 78 мм
Толщина 8.3 мм 9.1 мм
Вес 195 граммов 201 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий, Красный Черный, Красный, Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A24 4G +3%
82.4%
Galaxy A14
80.2%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A24 4G и Samsung Galaxy A14 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 MediaTek Helio G80
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G52 MP2
Частота GPU 1100 МГц 950 МГц
FLOPS ~278 Гфлопс ~54.6 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A24 4G +60%
557
Galaxy A14
348
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A24 4G +50%
1941
Galaxy A14
1296
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A24 4G +154%
373094
Galaxy A14
147139
CPU - 40093
GPU - 24567
Memory - 38370
UX - 45318
Total score 373094 147139
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 One UI Core 5.0
Размер системы из коробки 26.7 ГБ 23 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (32% за 30 минут) Да (27% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:44 ч. 2:18 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A24 4G vs Samsung Galaxy A14
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8160 x 6120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (50 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/5"
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото - 4128 x 3096
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2023 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.41 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A24 4G более удачной покупкой.

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