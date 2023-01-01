Samsung Galaxy A24 4G против Galaxy A14
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 апреля 2023 года Samsung Galaxy A24 4G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A14, который имеет процессор MediaTek Helio G80 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A24 4G
- Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Стабилизация изображения
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
- Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
- На 60% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 557 и 348 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
70
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
17
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
69
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
57
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|PLS TFT
|Размер
|6.5 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2408 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|1000 нит
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.4%
|80.2%
|Особенности
|- DCI-P3
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|162.1 мм
|167.7 мм
|Ширина
|77.6 мм
|78 мм
|Толщина
|8.3 мм
|9.1 мм
|Вес
|195 граммов
|201 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Синий, Красный
|Черный, Красный, Серебристый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G99
|MediaTek Helio G80
|Макс. частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|6 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|1100 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|~278 Гфлопс
|~54.6 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A24 4G +60%
557
348
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A24 4G +50%
1941
1296
|CPU
|-
|40093
|GPU
|-
|24567
|Memory
|-
|38370
|UX
|-
|45318
|Total score
|373094
|147139
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|One UI Core 5.0
|Размер системы из коробки
|26.7 ГБ
|23 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (32% за 30 минут)
|Да (27% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:44 ч.
|2:18 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|8160 x 6120
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/5"
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4128 x 3096
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2023 года
|Февраль 2023 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2023 года
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.41 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.3 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A24 4G более удачной покупкой.
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