Samsung Galaxy S23 Ultra против Google Pixel 8 Pro 91 из 100 VS 82 из 100 Samsung Galaxy S23 Ultra Google Pixel 8 Pro Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 Ultra с экраном 6.8" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.7-дюймового Google Pixel 8 Pro, который имеет процессор Google Tensor G3 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Pixel 8 Pro были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Samsung Galaxy S23 Ultra Камера имеет оптический зум 10x

Камера имеет оптический зум 10x Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu Запись замедленной съемки в 960 FPS

Запись замедленной съемки в 960 FPS Наличие 2-х слотов для SIM-карт

Наличие 2-х слотов для SIM-карт Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 27W)

Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 27W) На 32% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 1986 и 1500 баллов Причины выбрать Google Pixel 8 Pro Более новая ОС: Android 14 против 13

Более новая ОС: Android 14 против 13 Процессор имеет на 1 ядро больше

Процессор имеет на 1 ядро больше Весит на 20 граммов меньше

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип Dynamic AMOLED AMOLED Размер 6.8 дюймов 6.7 дюймов Разрешение 1440 x 3088 пикселей 1440 x 3120 пикселей Соотношение сторон 19.3:9 19.5:9 Плотность пикселей 500 точек на дюйм 513 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 120 Гц Адаптивная частота обновления Да Да Макс. заявленная яркость 850 нит 600 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит 1600 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 89.5% - Особенности - DCI-P3

- Always-On Display - DCI-P3

- Always-On Display Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 96.9% - ШИМ (PWM) 240 Гц - Время отклика 2 мс - Контрастность ∞ Бесконечная - Реальная пиковая яркость (авто) Galaxy S23 Ultra 1278 нит Pixel 8 Pro н/д Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус Высота 163.4 мм 162.6 мм Ширина 78.1 мм 76.5 мм Толщина 8.9 мм 8.8 мм Вес 233 грамма 213 граммов Водонепроницаемость IP68 IP68 Система охлаждения Испарительная камера Испарительная камера Материал задней панели Стекло Стекло Материал рамки Металл Металл Доступные цвета Белый, Черный, Серый, Синий, Зеленый, Красный, Фиолетовый Черный, Серый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу Galaxy S23 Ultra 89.5% Pixel 8 Pro н/д

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12 ГБ Тип памяти LPDDR5X LPDDR5X Количество каналов 4 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0 Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 13 Android 14 Оболочка UI One UI 5.1 Stock Android Размер системы из коробки 39.9 ГБ -

Батарея Объем 5000 мАч 4950 мАч Макс. мощность зарядки 45 Вт 27 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (23 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (68% за 30 минут) Да Время полной зарядки 0:59 ч. - Тесты автономности Веб-серфинг 14:50 ч. - Просмотр видео 19:27 ч. - Игры 06:21 ч. - Режим ожидания 123 ч. - Общая автономность Galaxy S23 Ultra 41:06 ч. Pixel 8 Pro н/д Рейтинг времени автономной работы

Камеры Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S23 Ultra vs Google Pixel 8 Pro Основная камера Матрица 200 мегапикселей 50 мегапикселей Разрешение фото 16320 x 12240 8192 x 6144 Зум Оптический, 10x Оптический, 5x Вспышка LED Dual LED Стабилизация Оптическая Оптическая Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 120° - Количество объективов 4 (200 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 64 МП) Основной объектив - 200 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/1.3", Samsung ISOCELL HP2 (ISOCELL Plus CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

- 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN2 (ISOCELL CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 10 МП

- Апертура: f/4.9

- Фокусное расстояние: 230 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX754 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

- 48 МП

- Апертура: f/3.5

- Фокусное расстояние: 120 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM5 (ISOCELL CMOS)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- 64 МП

- Размер пикселя: 0.8 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S23 Ultra от DxOMark - Селфи камера Количество мегапикселей 12 мегапикселей 10.8 мегапикселей Разрешение фото 4000 x 3000 3648 x 2736 Апертура f/2.2 f/2.2 Фокусное расстояние 26 мм 21 мм Размер пикселя 1.12 микрон 1.22 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS - Размер сенсора 1/3.24" 1/3.1" Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS Тесты камеры от DxOMark Качество фото Galaxy S23 Ultra 139 Pixel 8 Pro н/д Качество видео Galaxy S23 Ultra 137 Pixel 8 Pro н/д Итоговая оценка камеры Galaxy S23 Ultra 140 Pixel 8 Pro н/д

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 5.3 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C USB Type-C Версия USB 3.2 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Да Инфракрасный порт Нет Нет Связь Количество SIM * 2 1 Тип SIM Nano Nano Режим работы SIM Попеременный - Поддержка eSIM * Да Да Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * 20 20 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Нет FM-Радио Нет Нет Dolby Atmos Да - Тесты динамиков Максимальная громкость Galaxy S23 Ultra 91.8 дБ Pixel 8 Pro н/д

Другое Класс Флагман Флагман Дата выхода Февраль 2023 года Октябрь 2023 года Дата начала продаж Февраль 2023 года Октябрь 2023 года Наличие на рынке Доступен Ожидается Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг - Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг - Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Нет Нет

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 Ultra более удачной покупкой.