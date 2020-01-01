A13 Bionic против A10 Fusion
Мы сравнили 6-ядерный Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU) с его более старым соперником в лице 4-ядерного A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
44
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
93
40
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
78
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Apple A13 Bionic
- Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
- Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
- Набирает существенно больше (на 90%) баллов в AnTuTu 8 – 477K vs 250K
- Имеет на 2 ядра больше
- На 14% выше частота процессора (2660 против 2340 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
A13 Bionic +72%
1346
782
Geekbench 5 (многоядерный)
A13 Bionic +153%
3571
1413
AnTuTu Benchmark 8
A13 Bionic +90%
477091
250869
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
|2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
|Количество ядер
|6
|4
|Частота
|2660 МГц
|2340 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|48 КБ
|64 КБ
|Кэш L2
|4 МБ
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|8.5 млрд.
|3.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Apple A13 Bionic GPU
|PowerVR GT7600
|Архитектура
|-
|Rogue
|Частота GPU
|-
|900 МГц
|Ядер
|4
|6
|FLOPS
|-
|115 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.1
|2.0
|Версия DirectX
|12.1
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Шина
|2x 32 Бит
|-
|Объем
|-
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Yes, Neural Engine
|Нет
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2688 x 1242
|2048 x 1536
|Макс. разрешение фотокамеры
|-
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, Motion JPEG
|H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Qualcomm MDM9645M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 220 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Сентябрь 2016 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
Опрос
49 (63.6%)
28 (36.4%)
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