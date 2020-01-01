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A13 Bionic против A10 Fusion

A13 Bionic
A13 Bionic
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 6-ядерный Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU) с его более старым соперником в лице 4-ядерного A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A13 Bionic
  • Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
  • Набирает существенно больше (на 90%) баллов в AnTuTu 8 – 477K vs 250K
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 14% выше частота процессора (2660 против 2340 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
A13 Bionic +72%
1346
A10 Fusion
782
Geekbench 5 (многоядерный)
A13 Bionic +153%
3571
A10 Fusion
1413
AnTuTu Benchmark 8
A13 Bionic +90%
477091
A10 Fusion
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик A13 Bionic и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 6 4
Частота 2660 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Кэш L1 48 КБ 64 КБ
Кэш L2 4 МБ 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 16 нм
Количество транзисторов 8.5 млрд. 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Apple A13 Bionic GPU PowerVR GT7600
Архитектура - Rogue
Частота GPU - 900 МГц
Ядер 4 6
FLOPS - 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.1 2.0
Версия DirectX 12.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Шина 2x 32 Бит -
Объем - До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Yes, Neural Engine Нет
Тип накопителя NVMe NVMe
Макс. разрешение дисплея 2688 x 1242 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры - 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, Motion JPEG H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 220 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Сентябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман

Опрос

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49 (63.6%)
28 (36.4%)
Всего проголосовало: 77

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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