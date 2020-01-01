A14 Bionic против A11 Bionic
Мы сравнили два 6-ядерных процессора: Apple A14 Bionic (с графикой Apple GPU) и A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
95
57
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
98
42
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
94
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
96
54
Основные отличия
Преимущества Apple A14 Bionic
- Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 83%) баллов в AnTuTu 8 – 579K vs 316K
- Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
- На 30% выше частота процессора (3100 против 2390 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
A14 Bionic +71%
1601
939
Geekbench 5 (многоядерный)
A14 Bionic +76%
4133
2346
AnTuTu Benchmark 8
A14 Bionic +83%
579122
316853
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 3.1 ГГц – Lightning
4x 1.8 ГГц – Thunder
|2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
|Количество ядер
|6
|6
|Частота
|3100 МГц
|2390 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|11.8 млрд.
|4.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Apple GPU
|Apple GPU
|Ядер
|4
|3
|FLOPS
|-
|325 Гфлопс
|Версия Vulcan
|-
|1.0
|Версия OpenCL
|-
|2.1
|Версия DirectX
|-
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4
|Частота памяти
|2750 МГц
|1866 МГц
|Шина
|-
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Engine
|Neural Engine
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2732 x 2048
|2436 x 1125
|Макс. разрешение фотокамеры
|-
|2x 12МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2020 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
Опрос
21 (80.8%)
5 (19.2%)
Всего проголосовало: 26
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