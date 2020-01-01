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A14 Bionic против A11 Bionic

A14 Bionic
A14 Bionic
VS
A11 Bionic
A11 Bionic

Мы сравнили два 6-ядерных процессора: Apple A14 Bionic (с графикой Apple GPU) и A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 83%) баллов в AnTuTu 8 – 579K vs 316K
  • Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
  • На 30% выше частота процессора (3100 против 2390 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
A14 Bionic +71%
1601
A11 Bionic
939
Geekbench 5 (многоядерный)
A14 Bionic +76%
4133
A11 Bionic
2346
AnTuTu Benchmark 8
A14 Bionic +83%
579122
A11 Bionic
316853

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик A14 Bionic и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 3.1 ГГц – Lightning
4x 1.8 ГГц – Thunder		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
Количество ядер 6 6
Частота 3100 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Количество транзисторов 11.8 млрд. 4.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Apple GPU Apple GPU
Ядер 4 3
FLOPS - 325 Гфлопс
Версия Vulcan - 1.0
Версия OpenCL - 2.1
Версия DirectX - 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Шина - 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем - До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine Neural Engine
Тип накопителя NVMe NVMe
Макс. разрешение дисплея 2732 x 2048 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры - 2x 12МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9, Motion JPEG H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2020 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман

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21 (80.8%)
5 (19.2%)
Всего проголосовало: 26

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Комментарии

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