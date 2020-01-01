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A14 Bionic против A12 Bionic

A14 Bionic
A14 Bionic
VS
A12 Bionic
A12 Bionic

Мы сравнили два 6-ядерных процессора: Apple A14 Bionic (с графикой Apple GPU) и A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 43%) баллов в AnTuTu 8 – 579K vs 405K
  • На 24% выше частота процессора (3100 против 2490 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
A14 Bionic +41%
1601
A12 Bionic
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
A14 Bionic +40%
4133
A12 Bionic
2954
AnTuTu Benchmark 8
A14 Bionic +43%
579122
A12 Bionic
405980

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик A14 Bionic и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 3.1 ГГц – Lightning
4x 1.8 ГГц – Thunder		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 6 6
Частота 3100 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов 11.8 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Apple GPU Apple A12 Bionic GPU
Ядер 4 4
FLOPS - 1000 Гфлопс
Версия Vulcan - 1.1
Версия OpenCL - 2.0
Версия DirectX - 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Шина - 1x 64 Бит
Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек
Объем - До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine Да
Тип накопителя NVMe NVMe
Макс. разрешение дисплея 2732 x 2048 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры - 2x 12МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9, Motion JPEG H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2020 года Сентябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман

Опрос

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30 (71.4%)
12 (28.6%)
Всего проголосовало: 42

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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