Мы сравнили два 6-ядерных процессора: Apple A14 Bionic (с графикой Apple GPU) и A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.