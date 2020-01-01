A14 Bionic против A12 Bionic
Мы сравнили два 6-ядерных процессора: Apple A14 Bionic (с графикой Apple GPU) и A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
95
70
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
98
65
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
94
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
96
71
Основные отличия
Преимущества Apple A14 Bionic
- Более новый - выпущен на 2 года позже
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 43%) баллов в AnTuTu 8 – 579K vs 405K
- На 24% выше частота процессора (3100 против 2490 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
A14 Bionic +41%
1601
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
A14 Bionic +40%
4133
2954
AnTuTu Benchmark 8
A14 Bionic +43%
579122
405980
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 3.1 ГГц – Lightning
4x 1.8 ГГц – Thunder
|2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|6
|6
|Частота
|3100 МГц
|2490 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|128 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|11.8 млрд.
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Apple GPU
|Apple A12 Bionic GPU
|Ядер
|4
|4
|FLOPS
|-
|1000 Гфлопс
|Версия Vulcan
|-
|1.1
|Версия OpenCL
|-
|2.0
|Версия DirectX
|-
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Шина
|-
|1x 64 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Engine
|Да
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2732 x 2048
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|-
|2x 12МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
|Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2020 года
|Сентябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
Опрос
30 (71.4%)
12 (28.6%)
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