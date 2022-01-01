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A16 Bionic против A13 Bionic

A16 Bionic
VS
A13 Bionic
A16 Bionic
A13 Bionic

Мы сравнили два 6-ядерных процессора: Apple A16 Bionic (с графикой Apple GPU) и A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A16 Bionic
  • Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года позже
  • Набирает существенно больше (на 53%) баллов в AnTuTu 9 – 956K vs 626K
  • На 30% выше частота процессора (3460 против 2660 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
A16 Bionic
vs
A13 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
A16 Bionic +53%
956255
A13 Bionic
626877
CPU 242019 166601
GPU 407261 255111
Memory 167432 90801
UX 145864 116310
Total score 956255 626877
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
A16 Bionic +41%
1861
A13 Bionic
1322
Multi-Core Score
A16 Bionic +49%
5198
A13 Bionic
3500
Image compression - 151.6 Mpixels/s
Face detection - 29.65 images/s
Speech recognition - 87.4 words/s
Machine learning - 72.5 images/s
Camera shooting - 33.75 images/s
HTML 5 - 3.81 Mnodes/s
SQLite - 901.1 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
A16 Bionic +30%
9856
A13 Bionic
7561
Stability 78% 71%
Graphics test 59 FPS 45 FPS
Score 9856 7561

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 57 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[Ultra]
Fortnite - 60 FPS
[High]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 59 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Apple iPhone 11 Pro
828 x 1792
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик A16 Bionic и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 6 6
Частота 3460 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.4-A
Кэш L1 256 КБ 832 КБ
Кэш L2 24 МБ 12 МБ
Техпроцесс 4 нм 7 нм
Количество транзисторов 16 млрд. 8.5 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Apple GPU Apple A13 Bionic GPU
Вычислительных блоков 6 4
FLOPS - 736 Гфлопс
Версия Vulcan - 1.1
Версия OpenCL - 2.1
Версия DirectX - 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 6400 МГц -
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine Yes, Neural Engine
Тип накопителя NVMe NVMe
Макс. разрешение дисплея 2796 x 1290 2688 x 1242
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 220 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2022 года Сентябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман

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11 (22.4%)
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