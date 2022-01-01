A16 Bionic против A13 Bionic
Мы сравнили два 6-ядерных процессора: Apple A16 Bionic (с графикой Apple GPU) и A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
99
85
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
74
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
81
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
82
Основные отличия
Преимущества Apple A16 Bionic
- Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)
- Более новый - выпущен на 3 года позже
- Набирает существенно больше (на 53%) баллов в AnTuTu 9 – 956K vs 626K
- На 30% выше частота процессора (3460 против 2660 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|242019
|166601
|GPU
|407261
|255111
|Memory
|167432
|90801
|UX
|145864
|116310
|Total score
|956255
|626877
GeekBench 5
Single-Core Score
A16 Bionic +41%
1861
1322
Multi-Core Score
A16 Bionic +49%
5198
3500
|Image compression
|-
|151.6 Mpixels/s
|Face detection
|-
|29.65 images/s
|Speech recognition
|-
|87.4 words/s
|Machine learning
|-
|72.5 images/s
|Camera shooting
|-
|33.75 images/s
|HTML 5
|-
|3.81 Mnodes/s
|SQLite
|-
|901.1 Krows/s
3DMark
|Stability
|78%
|71%
|Graphics test
|59 FPS
|45 FPS
|Score
|9856
|7561
Игры
|PUBG Mobile
|-
|57 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|60 FPS
[High]
|World of Tanks Blitz
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|59 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Apple iPhone 11 Pro
828 x 1792
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик A16 Bionic и A13 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
|2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
|Количество ядер
|6
|6
|Частота
|3460 МГц
|2660 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.4-A
|Кэш L1
|256 КБ
|832 КБ
|Кэш L2
|24 МБ
|12 МБ
|Техпроцесс
|4 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|16 млрд.
|8.5 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Apple GPU
|Apple A13 Bionic GPU
|Вычислительных блоков
|6
|4
|FLOPS
|-
|736 Гфлопс
|Версия Vulcan
|-
|1.1
|Версия OpenCL
|-
|2.1
|Версия DirectX
|-
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|6400 МГц
|-
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Engine
|Yes, Neural Engine
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2796 x 1290
|2688 x 1242
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 220 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2022 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
Опрос
38 (77.6%)
11 (22.4%)
Всего проголосовало: 49