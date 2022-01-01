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Google Tensor против A16 Bionic

Google Tensor
VS
A16 Bionic
Google Tensor
A16 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Google Tensor (Mali-G78 MP20) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Google Tensor
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A16 Bionic
  • Набирает больше (на 36%) баллов в AnTuTu 9 – 976K vs 719K
  • Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
  • На 24% выше частота процессора (3460 против 2800 МГц)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Google Tensor
vs
A16 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Google Tensor
719625
A16 Bionic +36%
976510
CPU 187698 246572
GPU 298218 408723
Memory 100887 176151
UX 137683 146701
Total score 719625 976510
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Google Tensor
1041
A16 Bionic +79%
1866
Multi-Core Score
Google Tensor
2829
A16 Bionic +84%
5219

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Google Tensor
6190
A16 Bionic +59%
9862
Stability 54% 79%
Graphics test 37 FPS 59 FPS
Score 6190 9862

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Google Tensor и A16 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.8 ГГц – Cortex-X1
2x 2.25 ГГц – Cortex A76
4x 1.8 ГГц – Cortex A55		 2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
Количество ядер 8 6
Частота 2800 МГц 3460 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 3 МБ 24 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 4 нм
Количество транзисторов - 16 млрд.
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP20 Apple GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU 848 МГц -
Вычислительных блоков 20 6
Шейдерных блоков 320 -
FLOPS 2171 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 6400 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Tensor Processing Unit Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2796 x 1290
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 200 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года Сентябрь 2022 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели S5E9845 -
Официальный сайт Сайт Google Tensor -

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