Google Tensor против A16 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Google Tensor (Mali-G78 MP20) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Google Tensor
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A16 Bionic
- Набирает больше (на 36%) баллов в AnTuTu 9 – 976K vs 719K
- Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
- На 24% выше частота процессора (3460 против 2800 МГц)
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|187698
|246572
|GPU
|298218
|408723
|Memory
|100887
|176151
|UX
|137683
|146701
|Total score
|719625
|976510
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
1041
A16 Bionic +79%
1866
Multi-Core Score
2829
A16 Bionic +84%
5219
3DMark
|Stability
|54%
|79%
|Graphics test
|37 FPS
|59 FPS
|Score
|6190
|9862
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Google Tensor и A16 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.8 ГГц – Cortex-X1
2x 2.25 ГГц – Cortex A76
4x 1.8 ГГц – Cortex A55
|2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2800 МГц
|3460 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv9-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|3 МБ
|24 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|4 нм
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд.
|TDP
|10 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP20
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall
|-
|Частота GPU
|848 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|20
|6
|Шейдерных блоков
|320
|-
|FLOPS
|2171 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|6400 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Tensor Processing Unit
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2796 x 1290
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2021 года
|Сентябрь 2022 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|S5E9845
|-
|Официальный сайт
|Сайт Google Tensor
|-
Опрос
7 (38.9%)
11 (61.1%)
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