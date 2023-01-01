Google Tensor против A17 Pro
Мы сравнили 8-ядерный Google Tensor (Mali-G78 MP20) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
98
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Google Tensor
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A17 Pro
- Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 792K
- Меньший размер транзистора (3 против 5 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 65%)
- На 35% выше частота процессора (3780 против 2800 МГц)
- Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 10
|CPU
|219640
|373446
|GPU
|249561
|579682
|Memory
|141725
|283791
|UX
|184165
|341416
|Total score
|792442
|1568646
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 6
Single-Core Score
1310
A17 Pro +124%
2934
Multi-Core Score
3206
A17 Pro +130%
7374
|Asset compression
|134.4 MB/sec
|260.8 MB/sec
|HTML 5 Browser
|86.7 pages/sec
|169.6 pages/sec
|PDF Renderer
|103.4 Mpixels/sec
|178.5 Mpixels/sec
|Image detection
|70.5 images/sec
|173.5 images/sec
|HDR
|92.1 Mpixels/sec
|232.4 Mpixels/sec
|Background blur
|10.1 images/sec
|27.9 images/sec
|Photo processing
|32.8 images/sec
|79.1 images/sec
|Ray tracing
|3.79 Mpixels/sec
|7.58 Mpixels/sec
3DMark
|Stability
|56%
|-
|Graphics test
|37 FPS
|-
|Score
|6194
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Google Tensor и A17 Pro
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.8 ГГц – Cortex-X1
2x 2.25 ГГц – Cortex A76
4x 1.8 ГГц – Cortex A55
|2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц –
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2800 МГц
|3780 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv9-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|3 МБ
|16 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|3 нм
|Количество транзисторов
|-
|19 млрд.
|TDP
|5.6 Вт
|8 Вт
|Производство
|Samsung
|TSMC
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP20
|Apple A17 GPU
|Архитектура
|Valhall 2nd gen
|Apple GPU
|Частота GPU
|848 МГц
|1398 МГц
|Вычислительных блоков
|20
|6
|Шейдерных блоков
|64
|128
|Всего шейдеров
|1280
|768
|FLOPS
|2170.9 Гфлопс
|2147.2 Гфлопс
|Версия Vulkan
|1.3
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Tensor Processing Unit
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|-
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|-
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5300g
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 7350 Мбит/с
|До 7500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 3670 Мбит/с
|До 3500 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2021 года
|Сентябрь 2023 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|S5E9845
|APL1V02
|Официальный сайт
|Сайт Google Tensor
|-
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