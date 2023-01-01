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Google Tensor против A17 Pro

Google Tensor
VS
A17 Pro
Google Tensor
A17 Pro

Мы сравнили 8-ядерный Google Tensor (Mali-G78 MP20) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v10
  5. GeekBench 6
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Google Tensor
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A17 Pro
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 792K
  • Меньший размер транзистора (3 против 5 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 65%)
  • На 35% выше частота процессора (3780 против 2800 МГц)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Google Tensor
vs
A17 Pro

AnTuTu 10

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Google Tensor
792442
A17 Pro +98%
1568646
CPU 219640 373446
GPU 249561 579682
Memory 141725 283791
UX 184165 341416
Total score 792442 1568646
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 6

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Google Tensor
1310
A17 Pro +124%
2934
Multi-Core Score
Google Tensor
3206
A17 Pro +130%
7374
Asset compression 134.4 MB/sec 260.8 MB/sec
HTML 5 Browser 86.7 pages/sec 169.6 pages/sec
PDF Renderer 103.4 Mpixels/sec 178.5 Mpixels/sec
Image detection 70.5 images/sec 173.5 images/sec
HDR 92.1 Mpixels/sec 232.4 Mpixels/sec
Background blur 10.1 images/sec 27.9 images/sec
Photo processing 32.8 images/sec 79.1 images/sec
Ray tracing 3.79 Mpixels/sec 7.58 Mpixels/sec
Compute Score (GPU)
Google Tensor
7214
A17 Pro
н/д

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Google Tensor
6194
A17 Pro
н/д
Stability 56% -
Graphics test 37 FPS -
Score 6194 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Google Tensor и A17 Pro

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.8 ГГц – Cortex-X1
2x 2.25 ГГц – Cortex A76
4x 1.8 ГГц – Cortex A55		 2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц –
Количество ядер 8 6
Частота 2800 МГц 3780 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 3 МБ 16 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 3 нм
Количество транзисторов - 19 млрд.
TDP 5.6 Вт 8 Вт
Производство Samsung TSMC

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP20 Apple A17 GPU
Архитектура Valhall 2nd gen Apple GPU
Частота GPU 848 МГц 1398 МГц
Вычислительных блоков 20 6
Шейдерных блоков 64 128
Всего шейдеров 1280 768
FLOPS 2170.9 Гфлопс 2147.2 Гфлопс
Версия Vulkan 1.3 -
Версия OpenCL 2.0 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Tensor Processing Unit Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП -
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Модем Exynos 5300g -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 7350 Мбит/с До 7500 Мбит/с
Скорость загрузки До 3670 Мбит/с До 3500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года Сентябрь 2023 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели S5E9845 APL1V02
Официальный сайт Сайт Google Tensor -

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