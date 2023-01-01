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Dimensity 1200 против A17 Pro

Dimensity 1200
VS
A17 Pro
Dimensity 1200
A17 Pro

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1200 (Mali-G77 MP9) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v10
  5. GeekBench 6
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1200
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A17 Pro
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 729K
  • Меньший размер транзистора (3 против 6 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 64%)
  • На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
  • На 26% выше частота процессора (3780 против 3000 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 1200
vs
A17 Pro

AnTuTu 10

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 1200
729113
A17 Pro +115%
1568646
CPU 223997 373446
GPU 188405 579682
Memory 134291 283791
UX 184083 341416
Total score 729113 1568646
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 6

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 1200
1108
A17 Pro +165%
2934
Multi-Core Score
Dimensity 1200
3165
A17 Pro +133%
7374
Asset compression 159.5 MB/sec 260.8 MB/sec
HTML 5 Browser 94.9 pages/sec 169.6 pages/sec
PDF Renderer 135.9 Mpixels/sec 178.5 Mpixels/sec
Image detection 60.2 images/sec 173.5 images/sec
HDR 106.8 Mpixels/sec 232.4 Mpixels/sec
Background blur 9.41 images/sec 27.9 images/sec
Photo processing 31.7 images/sec 79.1 images/sec
Ray tracing 4.48 Mpixels/sec 7.58 Mpixels/sec
Compute Score (GPU)
Dimensity 1200
5177
A17 Pro
н/д

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 1200
4227
A17 Pro
н/д
Stability 98% -
Graphics test 25 FPS -
Score 4227 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 68 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[High]		 -
Fortnite 28 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 71 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 88 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 51 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Oppo Realme GT Neo
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1200 и A17 Pro

Центральный процессор

Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц –
Количество ядер 8 6
Частота 3000 МГц 3780 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A
Кэш L1 32 КБ 256 КБ
Кэш L2 320 КБ 16 МБ
Кэш L3 8 МБ -
Техпроцесс 6 нм 3 нм
Количество транзисторов - 19 млрд.
TDP - 8 Вт
Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP9 Apple A17 GPU
Архитектура Valhall 1st gen Apple GPU
Частота GPU 850 МГц 1398 МГц
Вычислительных блоков 9 6
Шейдерных блоков 64 128
Всего шейдеров 576 768
FLOPS 979.2 Гфлопс 2147.2 Гфлопс
Версия Vulkan 1.3 -
Версия OpenCL 2.0 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 3.0 Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП -
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Модем Helio M70 -
Поддержка 4G LTE Cat. 19 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4700 Мбит/с До 7500 Мбит/с
Скорость загрузки До 2500 Мбит/с До 3500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Сентябрь 2023 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MT6893 APL1V02
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1200 -

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