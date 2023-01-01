Dimensity 1200 против A17 Pro
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1200 (Mali-G77 MP9) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
98
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 1200
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A17 Pro
- Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 729K
- Меньший размер транзистора (3 против 6 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 64%)
- На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)
- Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
- На 26% выше частота процессора (3780 против 3000 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 10
|CPU
|223997
|373446
|GPU
|188405
|579682
|Memory
|134291
|283791
|UX
|184083
|341416
|Total score
|729113
|1568646
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 6
Single-Core Score
1108
A17 Pro +165%
2934
Multi-Core Score
3165
A17 Pro +133%
7374
|Asset compression
|159.5 MB/sec
|260.8 MB/sec
|HTML 5 Browser
|94.9 pages/sec
|169.6 pages/sec
|PDF Renderer
|135.9 Mpixels/sec
|178.5 Mpixels/sec
|Image detection
|60.2 images/sec
|173.5 images/sec
|HDR
|106.8 Mpixels/sec
|232.4 Mpixels/sec
|Background blur
|9.41 images/sec
|27.9 images/sec
|Photo processing
|31.7 images/sec
|79.1 images/sec
|Ray tracing
|4.48 Mpixels/sec
|7.58 Mpixels/sec
3DMark
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|25 FPS
|-
|Score
|4227
|-
Игры
|PUBG Mobile
|68 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[High]
|-
|Fortnite
|28 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|71 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|88 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|51 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Oppo Realme GT Neo
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 1200 и A17 Pro
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц –
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|3000 МГц
|3780 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv9-A
|Кэш L1
|32 КБ
|256 КБ
|Кэш L2
|320 КБ
|16 МБ
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Техпроцесс
|6 нм
|3 нм
|Количество транзисторов
|-
|19 млрд.
|TDP
|-
|8 Вт
|Производство
|TSMC
|TSMC
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP9
|Apple A17 GPU
|Архитектура
|Valhall 1st gen
|Apple GPU
|Частота GPU
|850 МГц
|1398 МГц
|Вычислительных блоков
|9
|6
|Шейдерных блоков
|64
|128
|Всего шейдеров
|576
|768
|FLOPS
|979.2 Гфлопс
|2147.2 Гфлопс
|Версия Vulkan
|1.3
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 34.1 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|MediaTek APU 3.0
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|-
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|-
Связь и сети
|Модем
|Helio M70
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 19
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 4700 Мбит/с
|До 7500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 2500 Мбит/с
|До 3500 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Сентябрь 2023 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|MT6893
|APL1V02
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 1200
|-
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