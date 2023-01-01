Dimensity 1200 против A17 Pro VS Dimensity 1200 A17 Pro Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1200 (Mali-G77 MP9) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 1200 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A17 Pro Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 729K

Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 729K Меньший размер транзистора (3 против 6 нанометров)

Меньший размер транзистора (3 против 6 нанометров) Выше частота графического ускорителя (на 64%)

Выше частота графического ускорителя (на 64%) На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)

На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с) Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже

Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже На 26% выше частота процессора (3780 против 3000 МГц)

На 26% выше частота процессора (3780 против 3000 МГц) Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 10 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Dimensity 1200 729113 A17 Pro +115% 1568646 CPU 223997 373446 GPU 188405 579682 Memory 134291 283791 UX 184083 341416 Total score 729113 1568646 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке. Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 6 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Dimensity 1200 1108 A17 Pro +165% 2934 Multi-Core Score Dimensity 1200 3165 A17 Pro +133% 7374 Asset compression 159.5 MB/sec 260.8 MB/sec HTML 5 Browser 94.9 pages/sec 169.6 pages/sec PDF Renderer 135.9 Mpixels/sec 178.5 Mpixels/sec Image detection 60.2 images/sec 173.5 images/sec HDR 106.8 Mpixels/sec 232.4 Mpixels/sec Background blur 9.41 images/sec 27.9 images/sec Photo processing 31.7 images/sec 79.1 images/sec Ray tracing 4.48 Mpixels/sec 7.58 Mpixels/sec Compute Score (GPU) Dimensity 1200 5177 A17 Pro н/д

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Dimensity 1200 4227 A17 Pro н/д Stability 98% - Graphics test 25 FPS - Score 4227 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 68 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[High] - Fortnite 28 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 71 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 88 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 51 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS

[Ultra] - Смартфон Oppo Realme GT Neo

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1200 и A17 Pro

Центральный процессор Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-A78

3x 2.6 ГГц – Cortex-A78

4x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 3.78 ГГц –

4x 2.02 ГГц – Количество ядер 8 6 Частота 3000 МГц 3780 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A Кэш L1 32 КБ 256 КБ Кэш L2 320 КБ 16 МБ Кэш L3 8 МБ - Техпроцесс 6 нм 3 нм Количество транзисторов - 19 млрд. TDP - 8 Вт Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель GPU Mali-G77 MP9 Apple A17 GPU Архитектура Valhall 1st gen Apple GPU Частота GPU 850 МГц 1398 МГц Вычислительных блоков 9 6 Шейдерных блоков 64 128 Всего шейдеров 576 768 FLOPS 979.2 Гфлопс 2147.2 Гфлопс Версия Vulkan 1.3 - Версия OpenCL 2.0 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор MediaTek APU 3.0 Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП - Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети Модем Helio M70 - Поддержка 4G LTE Cat. 19 - Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 4700 Мбит/с До 7500 Мбит/с Скорость загрузки До 2500 Мбит/с До 3500 Мбит/с Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.2 5.3 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Январь 2021 года Сентябрь 2023 года Класс Флагман Флагман Номер модели MT6893 APL1V02 Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1200 -