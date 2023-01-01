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Dimensity 7050 против A15 Bionic

Dimensity 7050
VS
A15 Bionic
Dimensity 7050
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 7050 (Mali-G68 MC4) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple A15 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 7050
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Выше частота графического ускорителя (на 50%)
  • Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 9 – 806K vs 554K
  • На 24% выше частота процессора (3230 против 2600 МГц)
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 7050
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 7050
554261
A15 Bionic +46%
806530
CPU 144109 210809
GPU 140847 324750
Memory 126627 134620
UX 139513 133782
Total score 554261 806530
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 7050
846
A15 Bionic +107%
1753
Multi-Core Score
Dimensity 7050
2304
A15 Bionic +110%
4846
Image compression - 224.8 Mpixels/s
Face detection - 43.1 images/s
Speech recognition - 136.1 words/s
Machine learning - 104.9 images/s
Camera shooting - 49.3 images/s
HTML 5 - 5.64 Mnodes/s
SQLite - 1270 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 7050
2294
A15 Bionic +312%
9454
Stability - 82%
Graphics test 13 FPS 56 FPS
Score 2294 9454

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 7050 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.23 ГГц – Avalanche
4x 2.02 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2600 МГц 3230 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 12 МБ
Техпроцесс 6 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP 4 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Apple A15 GPU
Архитектура Valhall 2 -
Частота GPU 800 МГц 1200 МГц
Вычислительных блоков 4 5
Шейдерных блоков 64 640
FLOPS 686 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 550 Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2770 Мбит/с До 7500 Мбит/с
Скорость загрузки До 1250 Мбит/с До 3000 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Май 2023 года Сентябрь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6877 MT6877V/TTZA APL1W07
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 7050 -

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