Dimensity 7050 против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 7050 (Mali-G68 MC4) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple A15 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
94
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
89
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
96
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
93
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 7050
- Имеет на 2 ядра больше
- Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
Преимущества Apple A15 Bionic
- Выше частота графического ускорителя (на 50%)
- Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 9 – 806K vs 554K
- На 24% выше частота процессора (3230 против 2600 МГц)
- Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|144109
|210809
|GPU
|140847
|324750
|Memory
|126627
|134620
|UX
|139513
|133782
|Total score
|554261
|806530
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
846
A15 Bionic +107%
1753
Multi-Core Score
2304
A15 Bionic +110%
4846
|Image compression
|-
|224.8 Mpixels/s
|Face detection
|-
|43.1 images/s
|Speech recognition
|-
|136.1 words/s
|Machine learning
|-
|104.9 images/s
|Camera shooting
|-
|49.3 images/s
|HTML 5
|-
|5.64 Mnodes/s
|SQLite
|-
|1270 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|82%
|Graphics test
|13 FPS
|56 FPS
|Score
|2294
|9454
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 7050 и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 3.23 ГГц – Avalanche
4x 2.02 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2600 МГц
|3230 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|12 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15 млрд.
|TDP
|4 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68 MC4
|Apple A15 GPU
|Архитектура
|Valhall 2
|-
|Частота GPU
|800 МГц
|1200 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|5
|Шейдерных блоков
|64
|640
|FLOPS
|686 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|MediaTek APU 550
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0, UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2770 Мбит/с
|До 7500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1250 Мбит/с
|До 3000 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2023 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6877 MT6877V/TTZA
|APL1W07
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 7050
|-
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