Dimensity 8100 против A15 Bionic VS Dimensity 8100 A15 Bionic Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 8100 (Mali-G610 MC6) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 8100 Имеет на 2 ядра больше

На 20% выше пропускная способность памяти (51.2 против 42.7 Гбит/с) Преимущества Apple A15 Bionic На 13% выше частота процессора (3223 против 2850 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Dimensity 8100 788287 A15 Bionic +2% 800353 CPU 181064 216602 GPU 303347 336667 Memory 151816 112950 UX 144773 131916 Total score 788287 800353 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Dimensity 8100 926 A15 Bionic +89% 1746 Multi-Core Score Dimensity 8100 3808 A15 Bionic +24% 4723

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Dimensity 8100 5677 A15 Bionic +68% 9524 Stability 96% 82% Graphics test 33 FPS 57 FPS Score 5677 9524

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 77 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Ultra] - Fortnite 26 FPS

[High] - Shadowgun Legends 74 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 98 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 57 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS

[Ultra] - Смартфон OnePlus Ace

1080 x 2412 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Dimensity 8100 и A15 Bionic

Центральный процессор Архитектура 4x 2.85 ГГц – Cortex-A78

4x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 3.223 ГГц – Avalanche

4x 1.82 ГГц – Blizzard Количество ядер 8 6 Частота 2850 МГц 3223 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A Кэш L2 - 8 МБ Техпроцесс 5 нм 5 нм Количество транзисторов - 15 млрд. TDP - 6 Вт

Графический ускоритель GPU Mali-G610 MC6 Apple GPU Архитектура Valhall 3 - Частота GPU - 1200 МГц Вычислительных блоков - 5 Шейдерных блоков - 640 Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Частота памяти 3200 МГц 4266 МГц Шина 4x 16 Бит - Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек Объем - До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП - Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети Поддержка 4G - LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.3 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация Дата анонса Март 2022 года Сентябрь 2021 года Класс Флагман Флагман Номер модели - APL1W07 Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8100 -