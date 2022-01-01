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Dimensity 8100 против A15 Bionic

Dimensity 8100
VS
A15 Bionic
Dimensity 8100
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 8100 (Mali-G610 MC6) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 20% выше пропускная способность памяти (51.2 против 42.7 Гбит/с)
Преимущества Apple A15 Bionic
  • На 13% выше частота процессора (3223 против 2850 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 8100
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 8100
788287
A15 Bionic +2%
800353
CPU 181064 216602
GPU 303347 336667
Memory 151816 112950
UX 144773 131916
Total score 788287 800353
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 8100
926
A15 Bionic +89%
1746
Multi-Core Score
Dimensity 8100
3808
A15 Bionic +24%
4723

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 8100
5677
A15 Bionic +68%
9524
Stability 96% 82%
Graphics test 33 FPS 57 FPS
Score 5677 9524

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 77 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 26 FPS
[High]		 -
Shadowgun Legends 74 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 98 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 57 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон OnePlus Ace
1080 x 2412		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 8100 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2850 МГц 3223 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 5 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G610 MC6 Apple GPU
Архитектура Valhall 3 -
Частота GPU - 1200 МГц
Вычислительных блоков - 5
Шейдерных блоков - 640
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 4266 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек
Объем - До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП -
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Март 2022 года Сентябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - APL1W07
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8100 -

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