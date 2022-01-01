Dimensity 8100 против A16 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 8100 (Mali-G610 MC6) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A16 Bionic
- Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
- На 21% выше частота процессора (3460 против 2850 МГц)
- Набирает больше (на 19%) баллов в AnTuTu 9 – 956K vs 804K
- Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|206994
|242019
|GPU
|309418
|407261
|Memory
|128811
|167432
|UX
|160225
|145864
|Total score
|804029
|956255
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
970
A16 Bionic +92%
1861
Multi-Core Score
3996
A16 Bionic +30%
5198
3DMark
|Stability
|98%
|78%
|Graphics test
|34 FPS
|59 FPS
|Score
|5780
|9856
Игры
|PUBG Mobile
|77 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|26 FPS
[High]
|-
|Shadowgun Legends
|74 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|98 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|57 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|59 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|OnePlus Ace
1080 x 2412
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 8100 и A16 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2850 МГц
|3460 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv9-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|24 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|4 нм
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд.
|TDP
|8 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G610 MC6
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall 3
|-
|Частота GPU
|912 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|6
|6
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|6400 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2796 x 1290
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|-
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2022 года
|Сентябрь 2022 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|MT6895Z/TCZA
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 8100
|-
Опрос
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11 (31.4%)
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