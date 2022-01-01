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Dimensity 8100 против A16 Bionic

Dimensity 8100
VS
A16 Bionic
Dimensity 8100
A16 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 8100 (Mali-G610 MC6) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A16 Bionic
  • Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
  • На 21% выше частота процессора (3460 против 2850 МГц)
  • Набирает больше (на 19%) баллов в AnTuTu 9 – 956K vs 804K
  • Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 8100
vs
A16 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 8100
804029
A16 Bionic +19%
956255
CPU 206994 242019
GPU 309418 407261
Memory 128811 167432
UX 160225 145864
Total score 804029 956255
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 8100
970
A16 Bionic +92%
1861
Multi-Core Score
Dimensity 8100
3996
A16 Bionic +30%
5198

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 8100
5780
A16 Bionic +71%
9856
Stability 98% 78%
Graphics test 34 FPS 59 FPS
Score 5780 9856

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 77 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 26 FPS
[High]		 -
Shadowgun Legends 74 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 98 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 57 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон OnePlus Ace
1080 x 2412		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 8100 и A16 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
Количество ядер 8 6
Частота 2850 МГц 3460 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 24 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 4 нм
Количество транзисторов - 16 млрд.
TDP 8 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G610 MC6 Apple GPU
Архитектура Valhall 3 -
Частота GPU 912 МГц -
Вычислительных блоков 6 6
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 6400 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем - До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2796 x 1290
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП -
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Март 2022 года Сентябрь 2022 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MT6895Z/TCZA -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8100 -

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