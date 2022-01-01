Dimensity 8100 против A16 Bionic VS Dimensity 8100 A16 Bionic Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 8100 (Mali-G610 MC6) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 8100 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A16 Bionic Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)

На 21% выше частота процессора (3460 против 2850 МГц)

Набирает больше (на 19%) баллов в AnTuTu 9 – 956K vs 804K

Более новый - выпущен на 6 месяцев позже

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Dimensity 8100 804029 A16 Bionic +19% 956255 CPU 206994 242019 GPU 309418 407261 Memory 128811 167432 UX 160225 145864 Total score 804029 956255 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Dimensity 8100 970 A16 Bionic +92% 1861 Multi-Core Score Dimensity 8100 3996 A16 Bionic +30% 5198

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Dimensity 8100 5780 A16 Bionic +71% 9856 Stability 98% 78% Graphics test 34 FPS 59 FPS Score 5780 9856

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 77 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Ultra] - Fortnite 26 FPS

[High] - Shadowgun Legends 74 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 98 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 57 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS

[Ultra] - Смартфон OnePlus Ace

1080 x 2412 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Dimensity 8100 и A16 Bionic

Центральный процессор Архитектура 4x 2.85 ГГц – Cortex-A78

4x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 3.46 ГГц – Everest

4x 2.02 ГГц – Sawtooth Количество ядер 8 6 Частота 2850 МГц 3460 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A Кэш L1 - 256 КБ Кэш L2 - 24 МБ Кэш L3 4 МБ - Техпроцесс 5 нм 4 нм Количество транзисторов - 16 млрд. TDP 8 Вт -

Графический ускоритель GPU Mali-G610 MC6 Apple GPU Архитектура Valhall 3 - Частота GPU 912 МГц - Вычислительных блоков 6 6 Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц 6400 МГц Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек Объем - До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2796 x 1290 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП - Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.3 5.3 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация Дата анонса Март 2022 года Сентябрь 2022 года Класс Флагман Флагман Номер модели MT6895Z/TCZA - Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8100 -