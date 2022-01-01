Dimensity 900 против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 900 (Mali-G68 MC4) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
97
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
96
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
98
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 900
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (42.7 против 18.4 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 89%) баллов в AnTuTu 9 – 800K vs 424K
- На 34% выше частота процессора (3223 против 2400 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 33%)
- Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|115686
|216602
|GPU
|119156
|336667
|Memory
|80995
|112950
|UX
|106823
|131916
|Total score
|424551
|800353
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
707
A15 Bionic +147%
1746
Multi-Core Score
2153
A15 Bionic +119%
4723
|Image compression
|124.75 Mpixels/s
|-
|Face detection
|19.6 images/s
|-
|Speech recognition
|37.75 words/s
|-
|Machine learning
|33.35 images/s
|-
|Camera shooting
|19.25 images/s
|-
|HTML 5
|2.28 Mnodes/s
|-
|SQLite
|650.5 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|99%
|82%
|Graphics test
|12 FPS
|57 FPS
|Score
|2016
|9524
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 900 и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2400 МГц
|3223 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|10 млрд.
|15 млрд.
|TDP
|10 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68 MC4
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall 2
|-
|Частота GPU
|900 МГц
|1200 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|5
|Шейдерных блоков
|48
|640
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|4266 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 18.4 Гбит/сек
|До 42.7 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 211 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2021 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6877
|APL1W07
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 900
|-
Опрос
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