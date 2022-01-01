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Dimensity 900 против A15 Bionic

Dimensity 900
VS
A15 Bionic
Dimensity 900
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 900 (Mali-G68 MC4) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 900
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (42.7 против 18.4 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 89%) баллов в AnTuTu 9 – 800K vs 424K
  • На 34% выше частота процессора (3223 против 2400 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 33%)
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 900
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 900
424551
A15 Bionic +89%
800353
CPU 115686 216602
GPU 119156 336667
Memory 80995 112950
UX 106823 131916
Total score 424551 800353
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 900
707
A15 Bionic +147%
1746
Multi-Core Score
Dimensity 900
2153
A15 Bionic +119%
4723
Image compression 124.75 Mpixels/s -
Face detection 19.6 images/s -
Speech recognition 37.75 words/s -
Machine learning 33.35 images/s -
Camera shooting 19.25 images/s -
HTML 5 2.28 Mnodes/s -
SQLite 650.5 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 900
2016
A15 Bionic +372%
9524
Stability 99% 82%
Graphics test 12 FPS 57 FPS
Score 2016 9524

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 900 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2400 МГц 3223 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 6 нм 5 нм
Количество транзисторов 10 млрд. 15 млрд.
TDP 10 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Apple GPU
Архитектура Valhall 2 -
Частота GPU 900 МГц 1200 МГц
Вычислительных блоков 4 5
Шейдерных блоков 48 640
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 4266 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 18.4 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 211 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Май 2021 года Сентябрь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6877 APL1W07
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 900 -

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