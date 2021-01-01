Dimensity 920 vs A13 Bionic – что лучше?

Dimensity 920 против A13 Bionic VS Dimensity 920 A13 Bionic Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 920 (Mali-G68 MC4) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 920 Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже

Имеет на 2 ядра больше

Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров) Преимущества Apple A13 Bionic На 6% выше частота процессора (2660 против 2500 МГц)

Набирает немного больше (на 6%) баллов в AnTuTu 8 – 520K vs 489K

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 8 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Dimensity 920 489626 A13 Bionic +6% 520544 CPU - 158367 GPU - 218423 Memory - 65604 UX - 80367 Total score 489626 520544 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Dimensity 920 784 A13 Bionic +69% 1328 Multi-Core Score Dimensity 920 2570 A13 Bionic +34% 3433 Image compression - 151.6 Mpixels/s Face detection - 29.65 images/s Speech recognition - 87.4 words/s Machine learning - 72.5 images/s Camera shooting - 33.75 images/s HTML 5 - 3.81 Mnodes/s SQLite - 901.1 Krows/s

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 57 FPS

[Ultra] Call of Duty: Mobile - 60 FPS

[Ultra] Fortnite - 60 FPS

[High] World of Tanks Blitz - 60 FPS

[Ultra] Genshin Impact - 59 FPS

[Ultra] Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS

[Ultra] Смартфон - Apple iPhone 11 Pro

828 x 1792 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Dimensity 920 и A13 Bionic

Центральный процессор Архитектура 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78

6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.66 ГГц – Lightning

4x 1.6 ГГц – Thunder Количество ядер 8 6 Частота 2500 МГц 2660 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A Кэш L1 - 48 КБ Кэш L2 - 4 МБ Техпроцесс 6 нм 7 нм Количество транзисторов 12 млрд. 8.5 млрд. TDP 10 Вт 6 Вт Графический ускоритель GPU Mali-G68 MC4 Apple A13 Bionic GPU Архитектура Valhall 2 - Частота GPU 900 МГц - Вычислительных блоков 4 4 Шейдерных блоков 60 - FLOPS - 736 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.1 Версия DirectX 12 12.1 Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Частота памяти 3200 МГц - Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит Пропускная способность До 22.07 Гбит/сек - Объем До 16 ГБ - Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Yes, Neural Engine Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2688 x 1242 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП - Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 220 Мбит/с Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo Общая информация Дата анонса Август 2021 года Сентябрь 2019 года Класс Средний класс Флагман Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 920 -