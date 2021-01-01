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Dimensity 920 против A15 Bionic

Dimensity 920
VS
A15 Bionic
Dimensity 920
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 920 (Mali-G68 MC4) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 920
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • На 93% выше пропускная способность памяти (42.7 против 22.07 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 61%) баллов в AnTuTu 9 – 797K vs 494K
  • На 29% выше частота процессора (3223 против 2500 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 26%)
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 920
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 920
494517
A15 Bionic +61%
797492
CPU 139277 216265
GPU 128453 339795
Memory 96272 112472
UX 134315 133063
Total score 494517 797492
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 920
787
A15 Bionic +120%
1728
Multi-Core Score
Dimensity 920
2570
A15 Bionic +81%
4656

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 920 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2500 МГц 3223 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 6 нм 5 нм
Количество транзисторов 12 млрд. 15 млрд.
TDP 10 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Apple GPU
Архитектура Valhall 2 -
Частота GPU 950 МГц 1200 МГц
Вычислительных блоков 4 5
Шейдерных блоков 64 640
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 4266 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 22.07 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Август 2021 года Сентябрь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6877T APL1W07
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 920 -

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Комментарии

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