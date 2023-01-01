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Dimensity 9200 против A17 Pro

Dimensity 9200
VS
A17 Pro
Dimensity 9200
A17 Pro

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 9200 (Mali-G715 Immortalis MP11) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v10
  5. GeekBench 6
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 9200
  • Показывает на 67% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 33% выше пропускная способность памяти (68.3 против 51.2 Гбит/с)
Преимущества Apple A17 Pro
  • Выше частота графического ускорителя (на 64%)
  • Меньший размер транзистора (3 против 4 нанометров)
  • Набирает больше (на 30%) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 1203K
  • На 24% выше частота процессора (3780 против 3050 МГц)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 9200
vs
A17 Pro

AnTuTu 10

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 9200
1203056
A17 Pro +30%
1568646
CPU 387238 373446
GPU 265247 579682
Memory 288889 283791
UX 269512 341416
Total score 1203056 1568646
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 6

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 9200
1942
A17 Pro +51%
2934
Multi-Core Score
Dimensity 9200
5238
A17 Pro +41%
7374
Asset compression 204.3 MB/sec 260.8 MB/sec
HTML 5 Browser 147 pages/sec 169.6 pages/sec
PDF Renderer 170.8 Mpixels/sec 178.5 Mpixels/sec
Image detection 127.6 images/sec 173.5 images/sec
HDR 153.7 Mpixels/sec 232.4 Mpixels/sec
Background blur 16.9 images/sec 27.9 images/sec
Photo processing 44.2 images/sec 79.1 images/sec
Ray tracing 5.32 Mpixels/sec 7.58 Mpixels/sec
Compute Score (GPU)
Dimensity 9200
8987
A17 Pro
н/д

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 9200
12397
A17 Pro
н/д
Stability 94% -
Graphics test 74 FPS -
Score 12397 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 9200 и A17 Pro

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.05 ГГц – Cortex-X3
3x 2.85 ГГц – Cortex-A715
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц –
Количество ядер 8 6
Частота 3050 МГц 3780 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv9-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 1 МБ 16 МБ
Кэш L3 8 МБ -
Техпроцесс 4 нм 3 нм
Количество транзисторов 17 млрд. 19 млрд.
TDP - 8 Вт
Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель

GPU Mali-G715 Immortalis MP11 Apple A17 GPU
Архитектура Valhall 4th gen Apple GPU
Частота GPU 850 МГц 1398 МГц
Вычислительных блоков 11 6
Шейдерных блоков 192 128
Всего шейдеров 2112 768
FLOPS 3590.4 Гфлопс 2147.2 Гфлопс

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти 4266 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 68.3 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 690 Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1, UFS 4.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 320МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC -

Связь и сети

Модем MediaTek T800 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 7900 Мбит/с До 7500 Мбит/с
Скорость загрузки До 4200 Мбит/с До 3500 Мбит/с
Wi-Fi 7 6
Bluetooth 5.3 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2022 года Сентябрь 2023 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MT6985 APL1V02
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 9200 -

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