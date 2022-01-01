Helio G88 против Helio G37
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G88 (с графикой Mali-G52 MC2) и Helio G37 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G88
Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 232K vs 115K Выше частота графического ускорителя (на 54%) Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
Преимущества MediaTek Helio G37
На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц) На 11% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.41 Гбит/с)
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU
56707
33595
GPU
54234
16969
Memory
42227
25788
UX
77806
38644
Total score
232312
115705
GeekBench 5
GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Image compression
84.1 Mpixels/s
-
Face detection
10.05 images/s
-
Speech recognition
25.5 words/s
-
Machine learning
19.4 images/s
-
Camera shooting
9.74 images/s
-
HTML 5
1.43 Mnodes/s
-
SQLite
422.95 Krows/s
-
3DMark
Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Graphics test
4 FPS
-
Score
715
-
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Helio G88 и Helio G37
Архитектура
2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55 4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер
8
8
Частота
2000 МГц
2300 МГц
Набор инструкций
ARMv8.2-A
ARMv8.2-A
Техпроцесс
12 нм
12 нм
TDP
-
5 Вт
GPU
Mali-G52 MC2
PowerVR GE8320
Архитектура
Bifrost
Rogue
Частота GPU
1000 МГц
650 МГц
Вычислительных блоков
2
2
Шейдерных блоков
32
32
FLOPS
62 Гфлопс
-
Версия Vulcan
1.1
1.1
Версия OpenCL
2.0
1.2
Версия DirectX
12
12
Тип памяти
LPDDR4X
LPDDR4X
Частота памяти
1800 МГц
1600 МГц
Шина
2x 16 Бит
2x 16 Бит
Пропускная способность
До 13.41 Гбит/сек
До 14.9 Гбит/сек
Объем
До 8 ГБ
До 8 ГБ
Нейронный процессор
Да
Нет
Тип накопителя
eMMC 5.1
eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея
2520 x 1080
2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры
1x 64МП, 2x 16МП
1x 25МП, 2x 13МП
Запись видео
2K при 30FPS
1K при 30FPS
Воспроизведение видео
2K при 30FPS
1080p при 30FPS
Поддержка кодеков
H.264, H.265, VP9
H.264, H.265, AV1
Аудио
AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Поддержка 4G
LTE Cat. 7
LTE Cat. 7
Поддержка 5G
Нет
Нет
Скорость скачивания
До 300 Мбит/с
До 300 Мбит/с
Скорость загрузки
До 100 Мбит/с
До 150 Мбит/с
Wi-Fi
5
5
Bluetooth
5.0
5.0
Навигация
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
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