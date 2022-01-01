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Helio G88 против Helio G37

Helio G88
VS
Helio G37
Helio G88
Helio G37

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G88 (с графикой Mali-G52 MC2) и Helio G37 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 232K vs 115K
  • Выше частота графического ускорителя (на 54%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
Преимущества MediaTek Helio G37
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц)
  • На 11% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.41 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G88
vs
Helio G37

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G88 +101%
232312
Helio G37
115705
CPU 56707 33595
GPU 54234 16969
Memory 42227 25788
UX 77806 38644
Total score 232312 115705
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G88 +106%
367
Helio G37
178
Multi-Core Score
Helio G88 +33%
1270
Helio G37
956
Image compression 84.1 Mpixels/s -
Face detection 10.05 images/s -
Speech recognition 25.5 words/s -
Machine learning 19.4 images/s -
Camera shooting 9.74 images/s -
HTML 5 1.43 Mnodes/s -
SQLite 422.95 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Helio G88
715
Helio G37
н/д
Graphics test 4 FPS -
Score 715 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G88 и Helio G37

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MC2 PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 1000 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 62 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 25МП, 2x 13МП
Запись видео 2K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Январь 2020 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MT6769H MT6765V/CB
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G88 Сайт MediaTek Helio G37

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