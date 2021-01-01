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Helio G95 против Helio G88

Helio G95
VS
Helio G88
Helio G95
Helio G88

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G95 (с графикой Mali-G76 3EEMC4) и Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G95
  • Набирает существенно больше (на 54%) баллов в AnTuTu 8 – 297K vs 192K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G95
vs
Helio G88

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G95 +54%
297798
Helio G88
192977
CPU 97589 74619
GPU 86889 33985
Memory 56527 42103
UX 59351 43577
Total score 297798 192977
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G95 +54%
515
Helio G88
335
Multi-Core Score
Helio G95 +24%
1600
Helio G88
1290

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 51 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 38 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 27 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 57 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 48 FPS
[High]		 -
Genshin Impact 27 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 52 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Realme 7
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G95 и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G76 3EEMC4 Mali-G52 MC2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 900 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 64 32
FLOPS 195.8 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит -
Объем До 10 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2020 года Июнь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6785V/CD -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G95 Сайт MediaTek Helio G88

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