Helio G95 против Helio G88
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G95 (с графикой Mali-G76 3EEMC4) и Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G95
- Набирает существенно больше (на 54%) баллов в AnTuTu 8 – 297K vs 192K
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G88
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 11%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 8
|CPU
|97589
|74619
|GPU
|86889
|33985
|Memory
|56527
|42103
|UX
|59351
|43577
|Total score
|297798
|192977
GeekBench 5
Игры
|PUBG Mobile
|51 FPS
[Low]
|-
|Call of Duty: Mobile
|38 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|27 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|57 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|48 FPS
[High]
|-
|Genshin Impact
|27 FPS
[Low]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|52 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Realme 7
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G95 и Helio G88
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2050 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G76 3EEMC4
|Mali-G52 MC2
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|900 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|2
|Шейдерных блоков
|64
|32
|FLOPS
|195.8 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|-
|Объем
|До 10 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Da Vinci
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 24МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2020 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6785V/CD
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G95
|Сайт MediaTek Helio G88
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