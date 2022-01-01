Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 680 vs Snapdragon 4 Gen 1 – что лучше?

Snapdragon 680 против Snapdragon 4 Gen 1

Snapdragon 680
VS
Snapdragon 4 Gen 1
Snapdragon 680
Snapdragon 4 Gen 1

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 680 (с графикой Adreno 610) и Snapdragon 4 Gen 1 (Adreno). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 680
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
  • Набирает существенно больше (на 45%) баллов в AnTuTu 9 – 384K vs 264K
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 680
vs
Snapdragon 4 Gen 1

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 680
264727
Snapdragon 4 Gen 1 +45%
384471
CPU 84900 113829
GPU 48305 92314
Memory 65240 68007
UX 68226 110869
Total score 264727 384471
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 2 FPS -
Score 443 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 59 FPS
[Medium]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Low]		 -
Fortnite 23 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 65 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 62 FPS
[Medium]		 -
Genshin Impact 26 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 54 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Redmi Note 11
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 680 и Snapdragon 4 Gen 1

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53)		 2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A -
Техпроцесс 6 нм 6 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Adreno
Архитектура Adreno 600 Adreno
Частота GPU 1114 МГц -
Вычислительных блоков 2 -
Шейдерных блоков 96 -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 2.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 108МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X11 Snapdragon X51
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года Октябрь 2022 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM6225 SM4375
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 680 Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
13 (22%)
46 (78%)
Всего проголосовало: 59

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 695 против Qualcomm Snapdragon 680
2. MediaTek Helio G88 против Qualcomm Snapdragon 680
3. MediaTek Helio G96 против Qualcomm Snapdragon 680
4. MediaTek Helio G85 против Qualcomm Snapdragon 680
5. Qualcomm Snapdragon 870 против Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
6. Qualcomm Snapdragon 695 против Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
7. MediaTek Dimensity 9000 против Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
8. MediaTek Helio G99 против Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 4 Gen 1 с Snapdragon 680, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры