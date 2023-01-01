Snapdragon 695 против Snapdragon 4 Gen 2 VS Snapdragon 695 Snapdragon 4 Gen 2 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 695 (с графикой Adreno 619) и Snapdragon 4 Gen 2 (Adreno). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)

Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров) На 51% выше пропускная способность памяти (25.6 против 17 Гбит/с)

На 51% выше пропускная способность памяти (25.6 против 17 Гбит/с) Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 695 394548 Snapdragon 4 Gen 2 н/д CPU 123304 - GPU 99867 - Memory 62022 - UX 112392 - Total score 394548 - Добавить ваш результат теста AnTuTu

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 695 1201 Snapdragon 4 Gen 2 н/д Stability 99% - Graphics test 7 FPS - Score 1201 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 66 FPS

[Low] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Low] - Fortnite 24 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 67 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 57 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 19 FPS

[Low] - Mobile Legends: Bang Bang 42 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Poco X4 Pro

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 695 и Snapdragon 4 Gen 2

Центральный процессор Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)

6x 1.8 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55) 2x 2.2 ГГц – Cortex-A78

6x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 2200 МГц 2200 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A Техпроцесс 6 нм 4 нм TDP 4 Вт -

Графический ускоритель GPU Adreno 619 Adreno Архитектура Adreno 600 Adreno 600 Частота GPU 950 МГц - Вычислительных блоков 2 - Шейдерных блоков 128 - FLOPS 486 Гфлопс - Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR5X Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 686 Да Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 2.2, UFS 3.1 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 16МП Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9 Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Модем Snapdragon X51 Snapdragon X61 Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 2500 Мбит/с Скорость загрузки До 1500 Мбит/с До 900 Мбит/с Wi-Fi 5 5 Bluetooth 5.2 5.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Октябрь 2021 года Июнь 2023 года Класс Средний класс Средний класс Номер модели SM6375 SM4450 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 695 Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2