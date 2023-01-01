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Snapdragon 695 против Snapdragon 4 Gen 2

Snapdragon 695
VS
Snapdragon 4 Gen 2
Snapdragon 695
Snapdragon 4 Gen 2

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 695 (с графикой Adreno 619) и Snapdragon 4 Gen 2 (Adreno). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • На 51% выше пропускная способность памяти (25.6 против 17 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 695
vs
Snapdragon 4 Gen 2

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 123304 -
GPU 99867 -
Memory 62022 -
UX 112392 -
Total score 394548 -
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 7 FPS -
Score 1201 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 66 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Low]		 -
Fortnite 24 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 67 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 57 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 19 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 42 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco X4 Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 695 и Snapdragon 4 Gen 2

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
6x 1.8 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 4 нм
TDP 4 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Adreno
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 950 МГц -
Вычислительных блоков 2 -
Шейдерных блоков 128 -
FLOPS 486 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5X
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Snapdragon X51 Snapdragon X61
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Скорость загрузки До 1500 Мбит/с До 900 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года Июнь 2023 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM6375 SM4450
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 695 Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

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