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Qualcomm Snapdragon 695

Qualcomm Snapdragon 695

Qualcomm Snapdragon 695 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 27 октября 2021 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Kryo 660 Gold (Cortex-A78) на 2200 МГц и 6 ядер Kryo 660 Silver (Cortex-A55) на 1700 МГц.

Производительность CPU
43
Производительность в играх
39
Энергоэффективность
85
Итоговая оценка
51

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Qualcomm Snapdragon 695
395429
Total score 395429
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
543
Multi-Core Score
1695

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 695 c графикой Adreno 619

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
6x 1.7 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8
Частота 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 619
Архитектура Adreno 600
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Snapdragon X51
Поддержка 4G LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года
Класс Средний класс
Номер модели SM6375
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 695

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