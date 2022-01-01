Qualcomm Snapdragon 695
Qualcomm Snapdragon 695 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 27 октября 2021 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Kryo 660 Gold (Cortex-A78) на 2200 МГц и 6 ядер Kryo 660 Silver (Cortex-A55) на 1700 МГц.
Производительность CPU
43
Производительность в играх
39
Энергоэффективность
85
Итоговая оценка
51
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
Qualcomm Snapdragon 695
395429
|Total score
|395429
GeekBench 5
Single-Core Score
543
Multi-Core Score
1695
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Снапдрагон 695 c графикой Adreno 619
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
6x 1.7 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|Архитектура
|Adreno 600
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM6375
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 695