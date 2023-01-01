Snapdragon 7 Plus Gen 2 против A17 Pro VS Snapdragon 7 Plus Gen 2 A17 Pro Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 (Adreno 725) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A17 Pro Выше частота графического ускорителя (в 2.4 раза)

Выше частота графического ускорителя (в 2.4 раза) В 2 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 25.6 Гбит/с)

В 2 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 25.6 Гбит/с) Набирает существенно больше (на 41%) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 1109K

Набирает существенно больше (на 41%) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 1109K На 30% выше частота процессора (3780 против 2910 МГц)

На 30% выше частота процессора (3780 против 2910 МГц) Меньший размер транзистора (3 против 4 нанометров)

Меньший размер транзистора (3 против 4 нанометров) Показывает на 21% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 10 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 7 Plus Gen 2 1109000 A17 Pro +41% 1568646 CPU 344422 373446 GPU 337546 579682 Memory 197274 283791 UX 230325 341416 Total score 1109000 1568646 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке. Добавить ваш результат теста AnTuTu

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 7 Plus Gen 2 7628 A17 Pro н/д Stability 85% - Graphics test 45 FPS - Score 7628 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 77 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 59 FPS

[Ultra] - Fortnite 38 FPS

[Ultra] - Shadowgun Legends 81 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 116 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 53 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 114 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Poco F5

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 7 Plus Gen 2 и A17 Pro

Центральный процессор Архитектура 1x 2.91 ГГц – Cortex-X2

3x 2.49 ГГц – Cortex-A710

4x 1.8 ГГц – Cortex-A510 2x 3.78 ГГц –

4x 2.02 ГГц – Количество ядер 8 6 Частота 2910 МГц 3780 МГц Набор инструкций ARMv9-A ARMv9-A Кэш L1 1024 КБ 256 КБ Кэш L2 2 МБ 16 МБ Кэш L3 8 МБ - Техпроцесс 4 нм 3 нм Количество транзисторов 10.2 млрд. 19 млрд. TDP 6 Вт 8 Вт Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель GPU Adreno 725 Apple A17 GPU Архитектура Adreno 700 Apple GPU Частота GPU 580 МГц 1398 МГц Вычислительных блоков 2 6 Шейдерных блоков 768 128 Всего шейдеров 1536 768 FLOPS 1781.7 Гфлопс 2147.2 Гфлопс Версия Vulkan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12.1 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП - Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети Модем Snapdragon X62 - Поддержка 4G LTE Cat. 24 - Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 4400 Мбит/с До 7500 Мбит/с Скорость загрузки До 1600 Мбит/с До 3500 Мбит/с Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.3 5.3 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Март 2023 года Сентябрь 2023 года Класс Средний класс Флагман Номер модели SM7475-AB APL1V02 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 -