Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 7 Plus Gen 2 vs A17 Pro – что лучше?

Snapdragon 7 Plus Gen 2 против A17 Pro

Snapdragon 7 Plus Gen 2
VS
A17 Pro
Snapdragon 7 Plus Gen 2
A17 Pro

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 (Adreno 725) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v10
  5. GeekBench 6
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A17 Pro
  • Выше частота графического ускорителя (в 2.4 раза)
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 25.6 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 41%) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 1109K
  • На 30% выше частота процессора (3780 против 2910 МГц)
  • Меньший размер транзистора (3 против 4 нанометров)
  • Показывает на 21% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 7 Plus Gen 2
vs
A17 Pro

AnTuTu 10

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 7 Plus Gen 2
1109000
A17 Pro +41%
1568646
CPU 344422 373446
GPU 337546 579682
Memory 197274 283791
UX 230325 341416
Total score 1109000 1568646
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 6

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Asset compression 176.4 MB/sec 260.8 MB/sec
HTML 5 Browser 115.8 pages/sec 169.6 pages/sec
PDF Renderer 157.2 Mpixels/sec 178.5 Mpixels/sec
Image detection 114 images/sec 173.5 images/sec
HDR 134.1 Mpixels/sec 232.4 Mpixels/sec
Background blur 16.2 images/sec 27.9 images/sec
Photo processing 41.8 images/sec 79.1 images/sec
Ray tracing 4.67 Mpixels/sec 7.58 Mpixels/sec
Compute Score (GPU)

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 85% -
Graphics test 45 FPS -
Score 7628 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 77 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 59 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 38 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 81 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 116 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 53 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 114 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco F5
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 7 Plus Gen 2 и A17 Pro

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.91 ГГц – Cortex-X2
3x 2.49 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц –
Количество ядер 8 6
Частота 2910 МГц 3780 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv9-A
Кэш L1 1024 КБ 256 КБ
Кэш L2 2 МБ 16 МБ
Кэш L3 8 МБ -
Техпроцесс 4 нм 3 нм
Количество транзисторов 10.2 млрд. 19 млрд.
TDP 6 Вт 8 Вт
Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель

GPU Adreno 725 Apple A17 GPU
Архитектура Adreno 700 Apple GPU
Частота GPU 580 МГц 1398 МГц
Вычислительных блоков 2 6
Шейдерных блоков 768 128
Всего шейдеров 1536 768
FLOPS 1781.7 Гфлопс 2147.2 Гфлопс
Версия Vulkan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12.1 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП -
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Модем Snapdragon X62 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4400 Мбит/с До 7500 Мбит/с
Скорость загрузки До 1600 Мбит/с До 3500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2023 года Сентябрь 2023 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7475-AB APL1V02
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
20 (74.1%)
7 (25.9%)
Всего проголосовало: 27

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 8 Gen 1 и A17 Pro
2. A16 Bionic и A17 Pro
3. Snapdragon 8 Gen 2 и A17 Pro
4. Dimensity 9200 и A17 Pro
5. A15 Bionic и A17 Pro
6. Snapdragon 870 и Snapdragon 7 Plus Gen 2
7. Dimensity 8020 и Snapdragon 7 Plus Gen 2
8. Snapdragon 8 Plus Gen 1 и Snapdragon 7 Plus Gen 2
9. Snapdragon 778G и Snapdragon 7 Plus Gen 2
10. Dimensity 8100 и Snapdragon 7 Plus Gen 2
Сравнить другие SoC (160+)

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения A17 Pro с Snapdragon 7 Plus Gen 2, или задавайте вопросы
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры