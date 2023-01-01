Snapdragon 7 Plus Gen 2 против Dimensity 8100 VS Snapdragon 7 Plus Gen 2 Dimensity 8100 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 (с графикой Adreno 725) и MediaTek Dimensity 8100 (Mali-G610 MC6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)

Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров) Набирает больше (на 34%) баллов в AnTuTu 9 – 1084K vs 808K

Набирает больше (на 34%) баллов в AnTuTu 9 – 1084K vs 808K Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже Преимущества MediaTek Dimensity 8100 В 2 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 25.6 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 7 Plus Gen 2 +34% 1084749 Dimensity 8100 808326 CPU 255246 196804 GPU 360306 313342 Memory 212180 140254 UX 181395 161901 Total score 1084749 808326 Добавить ваш результат теста AnTuTu

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 7 Plus Gen 2 н/д Dimensity 8100 5770 Stability - 98% Graphics test - 34 FPS Score - 5770

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 77 FPS

[Ultra] Call of Duty: Mobile - 60 FPS

[Ultra] Fortnite - 26 FPS

[High] Shadowgun Legends - 74 FPS

[Ultra] World of Tanks Blitz - 98 FPS

[Ultra] Genshin Impact - 57 FPS

[Ultra] Mobile Legends: Bang Bang - 59 FPS

[Ultra] Смартфон - OnePlus Ace

1080 x 2412 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 7 Plus Gen 2 и Dimensity 8100

Центральный процессор Архитектура 1x 2.91 ГГц – Cortex-X2

3x 2.49 ГГц – Cortex-A710

4x 1.8 ГГц – Cortex-A510 4x 2.85 ГГц – Cortex-A78

4x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 2910 МГц 2850 МГц Набор инструкций - ARMv8.2-A Кэш L3 - 4 МБ Техпроцесс 4 нм 5 нм TDP - 8 Вт

Графический ускоритель GPU Adreno 725 Mali-G610 MC6 Архитектура Adreno 700 Valhall 2 Частота GPU - 860 МГц Вычислительных блоков - 6 Версия Vulcan 1.2 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек Объем До 16 ГБ -

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Да Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1 Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 2960 x 1440 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 200МП Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9 Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети Модем X62 - Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 21 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 4400 Мбит/с - Скорость загрузки До 1600 Мбит/с - Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.3 5.3 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Март 2023 года Март 2022 года Класс Средний класс Флагман Номер модели SM7475-AB MT6895Z/TCZA Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 Сайт MediaTek Dimensity 8100