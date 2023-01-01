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Snapdragon 7 Plus Gen 2 против Dimensity 8100

Snapdragon 7 Plus Gen 2
VS
Dimensity 8100
Snapdragon 7 Plus Gen 2
Dimensity 8100

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 (с графикой Adreno 725) и MediaTek Dimensity 8100 (Mali-G610 MC6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
  • Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
  • Набирает больше (на 34%) баллов в AnTuTu 9 – 1084K vs 808K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 25.6 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 7 Plus Gen 2
vs
Dimensity 8100

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 255246 196804
GPU 360306 313342
Memory 212180 140254
UX 181395 161901
Total score 1084749 808326
Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 98%
Graphics test - 34 FPS
Score - 5770

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 77 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[Ultra]
Fortnite - 26 FPS
[High]
Shadowgun Legends - 74 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 98 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 57 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 59 FPS
[Ultra]
Смартфон - OnePlus Ace
1080 x 2412
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 7 Plus Gen 2 и Dimensity 8100

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.91 ГГц – Cortex-X2
3x 2.49 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2910 МГц 2850 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 4 нм 5 нм
TDP - 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 725 Mali-G610 MC6
Архитектура Adreno 700 Valhall 2
Частота GPU - 860 МГц
Вычислительных блоков - 6
Версия Vulcan 1.2 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X62 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4400 Мбит/с -
Скорость загрузки До 1600 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2023 года Март 2022 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7475-AB MT6895Z/TCZA
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 Сайт MediaTek Dimensity 8100

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