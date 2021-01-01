Snapdragon 778G vs A13 Bionic – что лучше?

Snapdragon 778G против A13 Bionic VS Snapdragon 778G A13 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 778G (Adreno 642L) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Обзор Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100) Производительность CPU Скорость работы центрального процессора Snapdragon 778G 61 A13 Bionic 86 Энергоэффективность Рейтинг потенциальной энергоэффективности Snapdragon 778G 86 A13 Bionic 78 Итоговая оценка Общая оценка чипа по всем показателям Snapdragon 778G 72 A13 Bionic 87

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 778G Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже

Имеет на 2 ядра больше

Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)

Лучшая архитектура набора команд Преимущества Apple A13 Bionic На 11% выше частота процессора (2660 против 2400 МГц)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 8 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 778G н/д A13 Bionic 517496 CPU - 158367 GPU - 218423 Memory - 65604 UX - 80367 Total score - 517496 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 778G 780 A13 Bionic +69% 1317 Multi-Core Score Snapdragon 778G 2809 A13 Bionic +23% 3447 Image compression - 151.6 Mpixels/s Face detection - 29.65 images/s Speech recognition - 87.4 words/s Machine learning - 72.5 images/s Camera shooting - 33.75 images/s HTML 5 - 3.81 Mnodes/s SQLite - 901.1 Krows/s

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 57 FPS

[Ultra] Call of Duty: Mobile - 60 FPS

[Ultra] Fortnite - 60 FPS

[High] World of Tanks Blitz - 60 FPS

[Ultra] Genshin Impact - 59 FPS

[Ultra] Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS

[Ultra] Смартфон - Apple iPhone 11 Pro

828 x 1792 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 778G и A13 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)

3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)

4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55) 2x 2.66 ГГц – Lightning

4x 1.6 ГГц – Thunder Количество ядер 8 6 Частота 2400 МГц 2660 МГц Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.3-A Кэш L1 - 48 КБ Кэш L2 2 МБ 4 МБ Техпроцесс 6 нм 7 нм Количество транзисторов - 8.5 млрд. TDP - 6 Вт Графический ускоритель GPU Adreno 642L Apple A13 Bionic GPU Архитектура Adreno 600 - Вычислительных блоков - 4 FLOPS - 736 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.1 Версия DirectX 12 12.1 Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Частота памяти 3200 МГц - Шина - 2x 32 Бит Объем До 16 ГБ - Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 770 Yes, Neural Engine Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 2688 x 1242 Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП - Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Связь и сети Модем X53 - Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с Скорость загрузки - До 220 Мбит/с Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo Общая информация Дата анонса Май 2021 года Сентябрь 2019 года Класс Средний класс Флагман Номер модели SM7325 - Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 778G -