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Snapdragon 778G против A13 Bionic

Snapdragon 778G
VS
A13 Bionic
Snapdragon 778G
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 778G (Adreno 642L) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 778G
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A13 Bionic
  • На 11% выше частота процессора (2660 против 2400 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 778G
vs
A13 Bionic

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU - 158367
GPU - 218423
Memory - 65604
UX - 80367
Total score - 517496
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 778G
780
A13 Bionic +69%
1317
Multi-Core Score
Snapdragon 778G
2809
A13 Bionic +23%
3447
Image compression - 151.6 Mpixels/s
Face detection - 29.65 images/s
Speech recognition - 87.4 words/s
Machine learning - 72.5 images/s
Camera shooting - 33.75 images/s
HTML 5 - 3.81 Mnodes/s
SQLite - 901.1 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 57 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[Ultra]
Fortnite - 60 FPS
[High]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 59 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Apple iPhone 11 Pro
828 x 1792
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 778G и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2400 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 48 КБ
Кэш L2 2 МБ 4 МБ
Техпроцесс 6 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8.5 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 642L Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Adreno 600 -
Вычислительных блоков - 4
FLOPS - 736 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц -
Шина - 2x 32 Бит
Объем До 16 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 770 Yes, Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X53 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 220 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2021 года Сентябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7325 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 778G -

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Комментарии

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