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Snapdragon 8 Gen 1 против A17 Pro

Snapdragon 8 Gen 1
VS
A17 Pro
Snapdragon 8 Gen 1
A17 Pro

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (Adreno 730) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v10
  5. GeekBench 6
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Показывает на 17% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Apple A17 Pro
  • Выше частота графического ускорителя (на 71%)
  • Набирает существенно больше (на 42%) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 1105K
  • На 26% выше частота процессора (3780 против 3000 МГц)
  • Меньший размер транзистора (3 против 4 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 8 Gen 1
vs
A17 Pro

AnTuTu 10

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 8 Gen 1
1105598
A17 Pro +42%
1568646
CPU 319867 373446
GPU 405165 579682
Memory 166062 283791
UX 225624 341416
Total score 1105598 1568646
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 6

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 8 Gen 1
1655
A17 Pro +77%
2934
Multi-Core Score
Snapdragon 8 Gen 1
3980
A17 Pro +85%
7374
Asset compression 154.9 MB/sec 260.8 MB/sec
HTML 5 Browser 112.7 pages/sec 169.6 pages/sec
PDF Renderer 147.2 Mpixels/sec 178.5 Mpixels/sec
Image detection 94 images/sec 173.5 images/sec
HDR 122 Mpixels/sec 232.4 Mpixels/sec
Background blur 13.8 images/sec 27.9 images/sec
Photo processing 36.3 images/sec 79.1 images/sec
Ray tracing 4.39 Mpixels/sec 7.58 Mpixels/sec
Compute Score (GPU)

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 70% -
Graphics test 37 FPS -
Score 6287 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 88 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 42 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 89 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 114 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 40 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco F4 GT
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и A17 Pro

Центральный процессор

Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц –
Количество ядер 8 6
Частота 3000 МГц 3780 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv9-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 1 МБ 16 МБ
Кэш L3 6 МБ -
Техпроцесс 4 нм 3 нм
Количество транзисторов - 19 млрд.
TDP 5.3 Вт 8 Вт
Производство Samsung TSMC

Графический ускоритель

GPU Adreno 730 Apple A17 GPU
Архитектура Adreno 700 Apple GPU
Частота GPU 818 МГц 1398 МГц
Вычислительных блоков 2 6
Шейдерных блоков 768 128
Всего шейдеров 1536 768
FLOPS 2512.8 Гфлопс 2147.2 Гфлопс
Версия Vulkan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12.1 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Модем Snapdragon X65 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 10000 Мбит/с До 7500 Мбит/с
Скорость загрузки До 3670 Мбит/с До 3500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2021 года Сентябрь 2023 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8450 APL1V02
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 -

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