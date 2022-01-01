Snapdragon 8 Gen 2 против A13 Bionic VS Snapdragon 8 Gen 2 A13 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (Adreno 740) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Набирает существенно больше (на 91%) баллов в AnTuTu 9 – 1199K vs 626K

Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)

Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже

Имеет на 2 ядра больше

На 20% выше частота процессора (3200 против 2660 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 8 Gen 2 +91% 1199988 A13 Bionic 626877 CPU - 166601 GPU - 255111 Memory - 90801 UX - 116310 Total score 1199988 626877 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 8 Gen 2 +12% 1475 A13 Bionic 1322 Multi-Core Score Snapdragon 8 Gen 2 +43% 4993 A13 Bionic 3500 Image compression - 151.6 Mpixels/s Face detection - 29.65 images/s Speech recognition - 87.4 words/s Machine learning - 72.5 images/s Camera shooting - 33.75 images/s HTML 5 - 3.81 Mnodes/s SQLite - 901.1 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 8 Gen 2 +68% 12708 A13 Bionic 7561 Stability - 71% Graphics test - 45 FPS Score 12708 7561

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 57 FPS

[Ultra] Call of Duty: Mobile - 60 FPS

[Ultra] Fortnite - 60 FPS

[High] World of Tanks Blitz - 60 FPS

[Ultra] Genshin Impact - 59 FPS

[Ultra] Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS

[Ultra] Смартфон - Apple iPhone 11 Pro

828 x 1792 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 2 и A13 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 3.2 ГГц – Cortex-X3

4x 2.8 ГГц – Cortex-A715

3x 2 ГГц – Cortex-A510 2x 2.66 ГГц – Lightning

4x 1.6 ГГц – Thunder Количество ядер 8 6 Частота 3200 МГц 2660 МГц Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.4-A Кэш L1 - 832 КБ Кэш L2 1 МБ 12 МБ Кэш L3 8 МБ - Техпроцесс 4 нм 7 нм Количество транзисторов - 8.5 млрд. TDP - 6 Вт

Графический ускоритель GPU Adreno 740 Apple A13 Bionic GPU Архитектура Adreno 700 - Вычислительных блоков - 4 FLOPS - 736 Гфлопс Версия Vulcan 1.3 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.1 Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X Частота памяти 4200 МГц - Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит Объем До 24 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Yes, Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1, UFS 4.0 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2688 x 1242 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП - Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 60FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети Модем Snapdragon X70 - Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 1200 Мбит/с Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 220 Мбит/с Wi-Fi 7 6 Bluetooth 5.3 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Ноябрь 2022 года Сентябрь 2019 года Класс Флагман Флагман Номер модели SM8550-AB - Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 -