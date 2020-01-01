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Snapdragon 820 против A13 Bionic

Snapdragon 820
Snapdragon 820
VS
A13 Bionic
A13 Bionic

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A13 Bionic
  • Более новый - выпущен на 3 года и 11 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 24% выше частота процессора (2660 против 2150 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 820
324
A13 Bionic +315%
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 820
809
A13 Bionic +341%
3571
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 820
н/д
A13 Bionic
477091

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 820 и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 4 6
Частота 2150 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 48 КБ
Кэш L2 - 4 МБ
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 8.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Adreno 500 -
Частота GPU 624 МГц -
Ядер - 4
Количество ALU 256 -
FLOPS 498 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Yes, Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 220 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Сентябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MSM8996 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 820 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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